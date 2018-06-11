MANİSA (AA) - Manisa'da Kadir Gecesi'nde, vatandaşlar camilere akın etti.

Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek için camileri dolduran vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, tilavetini dinledi ve dua etti.

Camilere yer bulamayan birçok vatandaş camilerin çevresindeki sokak ve parklarda namaz kıldı.

Vatandaşların rağbet ettiği Hatuniye Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Camide teravih namazı sonrası salavatlar eşliğinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e dokunan çok sayıda vatandaş duygusal anlar yaşadı.

Tarihi Sultan Camisi ve Ulu Cami ile Muradiye Camisi'ni dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

İl Müftüsü Sinan Cihan da yaptığı konuşmada, Kadir Gecesi'nin Türkiye'de ve İslam aleminde, birlik ve beraberlik ile akan Müslüman kanlarının durmasına vesile olmasını diledi.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara hayır lokumları dağıtıldı.

- Aydın

Aydın'da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için vatandaşlar camileri doldurdu.

İl genelinde birçok camide düzenlenen programların ardından vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Bey Cami, Eski-Yeni Cami ve Aydın Müftülüğü Külliyesi'nde namazın ardından vatandaşlara kandil simidi, şerbet ve lokum dağıtıldı.

