Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinledi.

Eskişehir'de vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla başta Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Vatandaşların doldurduğu camiye sığmayan kişiler de avluda geceyi idrak etti.

Bursa'da Tarihi Ulu Camii ve Emir Sultan Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kadir Gecesi dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir'de vatandaşlar camilere akın etti.

Gece dolayısıyla vatandaşlar camiyi doldururken, çok sayıda kişi avluda namaz kıldı.

Balıkesir'de Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Ayrıca, kentteki diğer camilerde de Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde belediye tarafından düzenlenen iftar programının ardından vatandaşlar, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

Gece dolayısıyla vatandaşlara, su, lokum ve şerbet ikram edildi.

Bilecik'in kullanım alanı açısından ve tek 4 minareli Kayıboyu Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş, Kadir Gecesi'nde namaz kılıp dua etti.

Daha sonra teravih namazını kılan vatandaşlara cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından verilen vaazda Kadir Gecesi'nin önemine değindi.

Namaz sonrası camiden çıkanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Yalova

Yalova'da Kadir Gecesi nedeniyle camilerde özel program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş camilere akın etti. Merkez Camii'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Büyük küçük her yaştan vatandaş akşam ezanın ardından kentteki camileri doldurdu. Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinledi. Din görevlileri tarafından Kadir Gecesi'nin faziletini anlatan vaaz verildi.

Camilerdeki doluluk nedeniyle birçok vatandaş cami avlularına serdikleri hasırların üstünde namaz kıldı.

