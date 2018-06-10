HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Kadir Gecesi, Esenler'de özel programla idrak edilecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 11:06 | Son Güncelleme

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: - "Kadir Gecesi münasebetiyle Esenler'de özel bir program icra edilecek. 100 bin Esenlerli, Dörtyol Meydanı'nda hep birlikte ellerini açıp şehitlerimiz, İslam coğrafyasının huzura kavuşması ve tüm dünya mazlumlarının kurtuluşu için dua edecek"

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kadir Gecesi'nde Esenler'de özel bir etkinlik icra edileceğini belirterek, "100 bin Esenlerli, Dörtyol Meydanı'nda hep birlikte ellerini açıp şehitlerimiz, İslam coğrafyasının huzura kavuşması ve tüm dünya mazlumlarının kurtuluşu için dua edecek." dedi.

Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Esenler halkının Kadir Gecesi'nde "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" programı vesilesiyle bir araya geleceğini söyledi.

Her yıl ramazan ayı girdiğinde ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından okunan 10 bin hatimin duasının Kadir Gecesi'nde toplu olarak Dörtyol Meydanı'nda yapıldığını hatırlatan Göksu, teravih namazı sonrası yaklaşık 100 bin kişinin ellerini semaya açıp mazlumlara dua ettiğini anlattı.

Belediye Başkanı Göksu, şu bilgileri verdi:

"Kadir Gecesi özel programımızda, 100 bin Esenlerli hep birlikte şehitlerimiz ile Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Suriye, Irak, Mısır ve Arakan başta olmak üzere İslam coğrafyasının huzura kavuşması ve dünyadaki tüm mazlumlar için ellerini açıp dua edecek. İlçedeki din görevlileri, Kur'an Kursu öğrencileri ve gönüllü vatandaşlar tarafından okunan 10 bin Hatm-i Şerif'in duası da Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ömer Döngeloğlu, Necmettin Nursaçan ve Cemal Bolat tarafından yapılacak."

Belediye Başkanı Tevfik Göksu, gecede, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek 10 kişinin Umre'ye gönderileceğini ifade ederek, programa özel konukların katılım göstereceğini, bu nedenle Esenler halkını saat 23.30'da Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşecek etkinliğe beklediklerini sözlerine ekledi.

PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
İzmit'i tarihi çınarlar serinletiyorİzmit'i tarihi çınarlar serinletiyor
Yaralı oğlağı kurtarıp böyle taşıdılarYaralı oğlağı kurtarıp böyle taşıdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 Bin Hatim 100 bin dua belediye Dörtyol Meydanı Esenler M. Tevfik Göksu şehitler

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

İşte Comolli'nin transfer listesi

İşte Comolli'nin transfer listesi

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

2018 Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri: Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi!

2018 Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri: Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi!

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.