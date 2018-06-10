"Kadir Gecesi, Esenler'de özel programla idrak edilecek"

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kadir Gecesi'nde Esenler'de özel bir etkinlik icra edileceğini belirterek, "100 bin Esenlerli, Dörtyol Meydanı'nda hep birlikte ellerini açıp şehitlerimiz, İslam coğrafyasının huzura kavuşması ve tüm dünya mazlumlarının kurtuluşu için dua edecek." dedi.

Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Esenler halkının Kadir Gecesi'nde "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" programı vesilesiyle bir araya geleceğini söyledi.

Her yıl ramazan ayı girdiğinde ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından okunan 10 bin hatimin duasının Kadir Gecesi'nde toplu olarak Dörtyol Meydanı'nda yapıldığını hatırlatan Göksu, teravih namazı sonrası yaklaşık 100 bin kişinin ellerini semaya açıp mazlumlara dua ettiğini anlattı.

Belediye Başkanı Göksu, şu bilgileri verdi:

"Kadir Gecesi özel programımızda, 100 bin Esenlerli hep birlikte şehitlerimiz ile Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Suriye, Irak, Mısır ve Arakan başta olmak üzere İslam coğrafyasının huzura kavuşması ve dünyadaki tüm mazlumlar için ellerini açıp dua edecek. İlçedeki din görevlileri, Kur'an Kursu öğrencileri ve gönüllü vatandaşlar tarafından okunan 10 bin Hatm-i Şerif'in duası da Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ömer Döngeloğlu, Necmettin Nursaçan ve Cemal Bolat tarafından yapılacak."

Belediye Başkanı Tevfik Göksu, gecede, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek 10 kişinin Umre'ye gönderileceğini ifade ederek, programa özel konukların katılım göstereceğini, bu nedenle Esenler halkını saat 23.30'da Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşecek etkinliğe beklediklerini sözlerine ekledi.

