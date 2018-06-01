Kadir gecesi hangi gün? Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri...

Üç aylar içinde manevi değeri ve anlamı en önde gelen gecelerden biridir Kadir gecesi. Çünkü Kur'an'ın Allah tarafından Cebrail vesilesi ile Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Ramazan'ın sonuna yaklaşıldıkça akıllara da doğal olarak Kadir Gecesi ne zaman sorusu geliyor... 2018 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Kadir gecesi'nin hangi gece olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte birçok alim tarafından Ramazan ayının 27. gecesi olarak tercih edilmiştir. Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi ne zaman sorusuna "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" şeklinde cevap vermiştir. Bu sene, 2018 Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi, 10 Haziran Pazar'ı 11 Haziran Pazartesi'ye bağlayan geceye denk gelmektedir. KADİR GECESİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HANGİ GÜNE DENK GELİYOR | Yıl | Kadir Gecesi | | -------- | -------- | -------- | | 2019: | 31 Mayıs/01 Haziran 2019 Cuma / Cumartesi | | 2020: | 19/20 Mayıs Salı / Çarşamba | | 2021: | 8/9 Mayıs Cumartesi / Pazar | | 2022: | 27/28 Nisan Çarşamba / Perşembe |

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ Kadir Gecesi'nin önemi Kadir Suresi'nde açıkça belirtilmiştir. Bu gece öyle önemlidir ki 1000 aydan hayırlıdır ki 83 yıla karşılık geliyor. Yani bu gece yapılacak ibadet bir insanın ömrü boyunca yapacağı ibadet kadar değerlidir. KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR? Kadir gecesinde yatsı namazını cemaatle kılarız, sabah namazını cemaatle kılarız, Kadir gecesinde camilere gelip vaazları dinleyip bir takım bilmediğimiz şeyleri öğrenebilir, sohbetlerden istifade ederiz. Onun dışında da kendi başımıza elimize tespihi alırız, istiğfar getiririz, salavat getiririz. Peygamber efendimize salavat getirmek önemlidir. İmkanı olanlar da tespih namazı kılınırsa, Kadir gecesi bu şekilde ihya edilmiş olur. Kadir gecesi nasıl ibadet edilir? KADİR GECESİ NASIL DUA EDİLİR? Kadir Gecesi bin aydan değerlidir. Bin ay demek 83 yıl demektir. Böylesi büyük bir sevaba nail olmak için Kadir Gecesi'ni iyi değerlendirmek lazım. Bunu da Efendimiz'den ve alimlerden örnek alarak dua ederek geçirmek gerekir. Kadir Gecesi nasıl dua etmeli sorusuna Efendimiz'in şu hadisi şerifi cevap olabilir:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir." Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur. İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muhtâc'da der ki: "Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği kimseler nail olur." (Sevabını Allah"tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhari, Müslim] (Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur"an-ı kerimi hatim etmekten daha sevabdır. Kadir gecesinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni]

(Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni] KADİR GECESİ MESAJLARI Mübarek Kadir Gecesi ibadetler yanında bu özel geninin maneviyatını ve önemini sevdikleri ve yakınlarıyla paylaşmak isteyenler orijinal kadir gecesi mesajları hazırladık. Bu mesajları ile hem Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini hem de iyi dilekleriniz ile dualarınızı yakınlarınızla payalaşabilirsiniz. Mübarek Kadir Gecesi size ve sevdiklerinize hayırlı uğurlu olsun. Kadir gecesinin hayırlara vesile olması dileğiyle... Mübarek Kadir gecesinde melekler dualarınızı Cenab-ı Hakk'a taşısın! Günahlarınız af her şey gönlünüzce olsun. Kur'an'ı Kerim'in bizlere bahşedildiği bu gecede dualarımızı edelim günahlarımızı için af sevdiklerimiz için rahmet dileyelim. Kadir Geceniz mübarek olsun. Kadir Gecesi'nde bir namaz, bir duanın sevabı bir ömürlük ibadete değerdir. Ömrünüzün imanla ve mutlulukla geçmesi dileğiyle mübarek Kadir Gece'niz hayırlı olsun.

En hayırlı gece bu gece. Cenab-ı Hakk'ın kitabı Kur'an-ı Kerim Peygamber efendimize bu gece vahyedilmeye başlanmıştır. Bu hayırlı gecenin siz ve aileniz için hayırlı ve rahmetli olması dileğiyle... Bu değerli gece bin geceden ve ömürden daha hayırlıdır. Bu gece Rabbimizden günahlarımız için af, sevdiklerimiz için rahmet dilerken gönlümde siz de varsınız. Mübarek Kadir geceniz hayırlı olsun. Kur'an-Kerim'den bin aydan hayırlı bir gece olarak bahsedilen Kadir Gecesi'ni biz de ibadetlerimiz ve dualarımız ile hayırlı bir şekilde ihya edelim. Kadir Gecemiz hayırlı olsun. Ellerinizi açın gök kubbeye, dualarınızı yakarın ki Cenab-ı Hakk kullarına rahmet bağışlasın. Hakk'ın sevgisi ve şefkati üzerimizde ve üzerinizde olsun... İlk vahiy geldi bu mübarek gecede! Bu hayırlı gece siz ve sevdikleriniz için güzelliklere, iyiliklere vesile olsun. Cenab-ı Hakk dualarımızı kabul etsin. Bu mübarek Kadir gecesinde gönülleriniz mutluluk ile dolsun dualarınız kabul olsun. Bu gece ellerimizi Hakk'a açıp ona şükredelim ve günahlarımız için af dileyelim.