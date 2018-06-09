"Kadir Gecesi hürmetine dökülen Müslüman kanı son bulsun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Kadir gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı hürmetine başta Filistin'de olmak üzere İslam coğrafyalarında dökülen Müslüman kanlarının bu gece hürmetine son bulmasını; barışın, kardeşliğin ve huzurun tüm dünyaya egemen olmasını istiyor, bütün din kardeşlerimizin bayrama huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini diliyorum." ifadesini kullandı.
Çalık, yayımladığı "Kadir Gecesi" mesajında, rahmet ayı olan mübarek ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Allah'tan, Kadir Gecesi'nin, gönül dünyalarını nurlandırarak vicdanları aydınlatmasını, huzur ve bereket getirmesini dileyen Çalık, şunları kaydetti:
"Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı hürmetine başta Filistin’de olmak üzere İslam coğrafyalarında dökülen Müslüman kanlarının bu gece hürmetine son bulmasını; barışın, kardeşliğin ve huzurun tüm dünyaya egemen olmasını istiyor, bütün din kardeşlerimizin bayrama huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini diliyorum. Bu düşüncelerle Kadir Gecesi'nin hemşehrilerime, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."
Polis böyle yakaladı!
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın
Beyaz TV spikerinden tepki çeken öğretmen sözleri!
Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi
Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı
Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...
Okuyucu Yorumları 0 yorum