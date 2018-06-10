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Kadir Gecesi idrak edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 23:52 | Son Güncelleme

Elazığ, Batman ve Siirt'te, vatandaşlar Kadir Gecesi'ni idrak etmek için camilere akın etti

DİYARBAKIR (AA) - Elazığ, Batman ve Siirt'te vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olan Kadir Gecesi'ni idrak etmek için camileri doldurdu.

Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'ni dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti, camide yer bulamayanlar da avluda namaz kıldı.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, verdiği vaazda Kadir Gecesi'nin önemini anlattı.

Kadir Gecesi'nin rahmet, bereket, mağfiret ayının zirvesi olan bir gece olduğunu anlatan Sarıkaya, "Bu gece özellikle Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde belirtilen bin aydan daha hayırlı olan bu gece hakikaten Rabbimize hamdediyoruz ki bize böyle bir geceyi lütfetmiştir. Bu gece ilahi rahmet, merhamet ve feyiz nurlarının tecelli ettiği, duaların kabul olduğu hayırların makbul olduğu, yapılan tövbelerin kabul olduğu bir gecedir." diye konuştu.

- Batman

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin yıldan daha hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Batman'daki camiler doldu taştı.

Şevket Başak Camisi'nde Kadir Gecesi'ni idrak eden vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti. Yer bulmayan vatandaşlar ise cami bahçesinde namazlarını eda etti.

İl Müftüsü Turgut Erhan, yaptığı konuşmada, Kadir Gecesi'nin önemine değinerek, bu gece meleklerin sabaha kadar yeryüzüne inerek ibadet eden müminleri, Müslümanları selamladıklarını belirtti.

Kılınan namaz ve duaların ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.

- Siirt

Siirt'te camilere akın eden vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Tarihi Ulu Camisi'ni dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

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