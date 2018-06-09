Kadir Gecesi ne zaman? 2018 Kadir Gecesi hangi tarih? (Kadir Gecesi mesajları)

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi heyecanı İslam Alemi'ni sardı. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Müslümanların heyecanla beklediği Kadir Gecesi, ayette anlatıldığı gibi sabahına kadar dua ve ibadetlerle geçirilecek. Peygamberimiz tarafından Ramazan'ın son 10 gününde tekli gecelerde aramamızı söylediği Kadir Gecesi bu sene hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

2018 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi'nin hangi gece olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte birçok alim tarafından Ramazan ayının 27. gecesi olarak tercih edilmiştir. Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi ne zaman sorusuna "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" şeklinde cevap vermiştir. Bu sene, 2018 Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi, 10 Haziran Pazar'ı 11 Haziran Pazartesi'ye bağlayan geceye denk gelmektedir.

KADİR GECESİ ÖNEMİ

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir. '' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh

(Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)