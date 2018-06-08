Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi, bin aydan daha değerli olan, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek gece için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İslam alemi, mübarek Kadir Gecesi için hazırlıklarına başladı. Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi, hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Kadir Gecesi'ni ibadetle, dua ile geçirmek isteyen, nasıl değerlendirebiliriz araması yapmaya başladı. Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, nasıl dua etmeli, nasıl ibadet etmeli sorularının cevapları haberimizde. Peki Kadir Gecesi ne zaman?

2018 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi'nin hangi gece olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte birçok alim tarafından Ramazan ayının 27. gecesi olarak tercih edilmiştir. Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi ne zaman sorusuna "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" şeklinde cevap vermiştir. Bu sene, 2018 Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi, 10 Haziran Pazar'ı 11 Haziran Pazartesi'ye bağlayan geceye denk gelmektedir.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu gece dört rek’at Kadir Gecesi namazı kılınır: