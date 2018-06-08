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Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:02 | Son Güncelleme

Kadir Gecesi ne zaman aramaları, Ramazan ayının 24. gününe geldiğimiz bu günlerde artmaya başladı. İslam aleminde heyecanla beklenen bin aydan daha değerli olan Kadir Gecesi'ne sayılı günler kaldı. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi nasıl ibadetler yapmalıyız, nasıl dua etmeliyiz, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır sorularının cevabı haberimizde. Peki gecemizi ihya edecek olan Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi, bin aydan daha değerli olan, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek gece için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İslam alemi, mübarek Kadir Gecesi için hazırlıklarına başladı. Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi, hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Kadir Gecesi'ni ibadetle, dua ile geçirmek isteyen, nasıl değerlendirebiliriz araması yapmaya başladı. Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, nasıl dua etmeli, nasıl ibadet etmeli sorularının cevapları haberimizde. Peki Kadir Gecesi ne zaman?

2018 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi'nin hangi gece olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte birçok alim tarafından Ramazan ayının 27. gecesi olarak tercih edilmiştir. Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi ne zaman sorusuna "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" şeklinde cevap vermiştir. Bu sene, 2018 Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi, 10 Haziran Pazar'ı 11 Haziran Pazartesi'ye bağlayan geceye denk gelmektedir.

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu gece dört rek’at Kadir Gecesi namazı kılınır:

1'inci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,

2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf,

3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,

4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra:

• 1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.”

• 100 “Elem neşrah leke...” sûresi,

• 100 “İnnâ enzelnâhü...” sûresi,

• 100 defa da Resûlullâh Efendimizin Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü'l-afve fa'fü annî” duâsı okunur ve duâ edilir.

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Bismillahirrahmanirrahim

"İnnaa enzelnâhü fî leyletil kadr. Ve maa edrâke mâ leyletül kadr. Leyletül kadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim. Min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla'ıl fecr."

Kadir Suresi Meali

"Hakikat, biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır."

KADİR GECESİ NASIL DUA ETMELİ?

kadir-gecesi


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