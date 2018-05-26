Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi 2018 Ramazan ayında hangi güne denk geliyor

11 ayın sultanı Ramazan ayı devam ediyor. Niyetli olan her gün sahura kalkıp ardından iftarda oruç açıyorlar. Ramazan demek aynı zamanda Kadir Gecesi demektir. Bu Ramazan ayında da mübarek Kadir Gecesi dualar, namazlar ve ibadetlerle idrak edilecek. İbadetlerin yanında insanlar bu gece vesilesiyle yakınlarına mesajlar da gönderirler. Biz de gerek Kadir Gecesi'nin önemi, gerek bu gece yapılabilecek ibadetler ile ilgili bilgileri derledik ve yakınlarınıza gönderebileceğiniz Kadir Gecesi mesajları hazırladık. 2018 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Kadir gecesi'nin hangi gece olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte birçok alim tarafından Ramazan ayının 27. gecesi olarak tercih edilmiştir. Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi ne zaman sorusuna "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" şeklinde cevap vermiştir. Bu sene, 2018 Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi, 10 Haziran Pazar akşamını 11 Haziran Pazartesi gününe bağlayan geceye denk gelmektedir. Yıl Kadir Gecesi 2018: 10/11 Haziran Pazar / Pazartesi 2019: 31 Mayıs/01 Haziran 2019 Cuma / Cumartesi 2020: 19/20 Mayıs Salı / Çarşamba 2021: 8/9 Mayıs Cumartesi / Pazar 2022: 27/28 Nisan Çarşamba / Perşembe KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Allah, Kadir Gecesi'nin ayetinde belirttiği gibi bin aydan hayırlı kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi'nin feyiz ve bereketinden faydalanabilmek için hangi gün olduğu araştırılmaktadır. Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının 27. Geceyi olduğunu gösteren hadisler hem daha çok, hem daha sıhhatli olması, hem de ümmet arasında daha çok bilinmesi hasebiyle icmanın hâsıl olması, 27. geceyi diğerlerinden birkaç basamak öne ve üste çıkarmaktadır. Bazı din alimleri, Kadir Gecesi'nin anlamak için bazı tarifler yapmışlardır. Bunlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi... Peki Kadir Gecesi nasıl dua edilir? KADİR GECESİ NASIL DUA EDİLİR? Kadir Gecesi bin aydan değerlidir. Bin ay demek 83 yıl demektir. Böylesi büyük bir sevaba nail olmak için Kadir Gecesi'ni iyi değerlendirmek lazım. Bunu da Efendimiz'den ve alimlerden örnek alarak dua ederek geçirmek gerekir. Kadir Gecesi nasıl dua etmeli sorusuna Efendimiz'in şu hadisi şerifi cevap olabilir:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir." Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur. İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muhtâc'da der ki: "Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği kimseler nail olur." (Sevabını Allah"tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhari, Müslim] (Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur"an-ı kerimi hatim etmekten daha sevabdır. Kadir gecesinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni]

(Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni] KADİR GECESİ NAMAZI Bu gece dört rek’at Kadir Gecesi namazı kılınır: 1'inci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü..., 2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf, 3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü..., 4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra: • 1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.” • 100 “Elem neşrah leke...” sûresi, • 100 “İnnâ enzelnâhü...” sûresi, • 100 defa da Resûlullâh Efendimizin Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü'l-afve fa'fü annî” duâsı okunur ve duâ edilir. ALİMLERE GÖRE KADİR GECESİ NE ZAMAN? İmam-ı Şa'rani hazretleri, kendi keşfini bildirmiş ve (Ramazan, pazar günü başlarsa, Kadir gecesi 29. gecedir. Salı başlarsa 27. gece, perşembe başlarsa 25., cumartesi başlarsa 23., pazartesi başlarsa 21., çarşamba başlarsa 19., cuma başlarsa 17. gecedir) buyurmuştur.

Ebül Hasan Harkani de şöyle anlatıyor: Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu. Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu. KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI Bismillahirrahmanirrahim "İnnaa enzelnâhü fî leyletil kadr. Ve maa edrâke mâ leyletül kadr. Leyletül kadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim. Min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla'ıl fecr." Kadir Suresi Meali "Hakikat, biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır." 2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ Üç Ayların Başlangıcı 19 Mart 2018 Pazartesi

Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe

Mirac Kandili 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Başlangıcı 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazartesi

Arefe 14 Haziran 2018 Perşembe

Ramazan Bayramı (1.Gün) 15 Haziran 2018 Cuma

Ramazan Bayramı (2.Gün) 16 Haziran 2018 Cumartesi

Ramazan Bayramı (3.Gün) 17 Haziran 2018 Pazar

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

Hicri Yılbaşı 11 Eylül 2018 Salı

Aşure Günü 20 Eylül 2018 Perşembe

Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi

KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR? Kadir gecesinde yatsı namazını cemaatle kılarız, sabah namazını cemaatle kılarız, Kadir gecesinde camilere gelip vaazları dinleyip bir takım bilmediğimiz şeyleri öğrenebilir, sohbetlerden istifade ederiz. Onun dışında da kendi başımıza elimize tespihi alırız, istiğfar getiririz, salavat getiririz. Peygamber efendimize salavat getirmek önemlidir. İmkanı olanlar da tespih namazı kılınırsa, Kadir gecesi bu şekilde ihya edilmiş olur. KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR? Bu özel gecede özel bir namaz kılınır. Kadir gecesi namazı 4 rekattır ve namazdan sonra da dualar edilir. Kadir Gecesi namazının kılınışı şu şekildedir: 1'inci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü..., 2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf, 3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü..., 4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra: • 1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.” • 100 “Elem neşrah leke...” sûresi,

• 100 “İnnâ enzelnâhü...” sûresi, • 100 defa da Resûlullâh Efendimizin Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü'l-afve fa'fü annî” duâsı okunur ve duâ edilir. Ayrıca Hazret-i ÂiŞe (r.a.) vasıtasıyla yine Peygamber Efendimizden Kadir Gecesi için bir dua öğrenelim: "Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?' Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin' buyurdu" KADİR SURESİ'NİN OKUNUŞU VE TÜRÇE MEALİ Surenin okuşu: Bismillahirrahmanirrahim "İnnaa enzelnâhü fî leyletil kadr. Ve maa edrâke mâ leyletül kadr. Leyletül kadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim. Min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla'ıl fecr." Kadir Suresi Meali: "Hakikat, biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır."

KADİR GECESİ MESAJLARI Mübarek Kadir Gecesi ibadetler yanında bu özel geninin maneviyatını ve önemini sevdikleri ve yakınlarıyla paylaşmak isteyenler orijinal kadir gecesi mesajları hazırladık. Bu mesajları ile hem Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini hem de iyi dilekleriniz ile dualarınızı yakınlarınızla payalaşabilirsiniz. Mübarek Kadir Gecesi size ve sevdiklerinize hayırlı uğurlu olsun. Kadir gecesinin hayırlara vesile olması dileğiyle... Mübarek Kadir gecesinde melekler dualarınızı Cenab-ı Hakk'a taşısın! Günahlarınız af her şey gönlünüzce olsun. Kur'an'ı Kerim'in bizlere bahşedildiği bu gecede dualarımızı edelim günahlarımızı için af sevdiklerimiz için rahmet dileyelim. Kadir Geceniz mübarek olsun. Kadir Gecesi'nde bir namaz, bir duanın sevabı bir ömürlük ibadete değerdir. Ömrünüzün imanla ve mutlulukla geçmesi dileğiyle mübarek Kadir Gece'niz hayırlı olsun. En hayırlı gece bu gece. Cenab-ı Hakk'ın kitabı Kur'an-ı Kerim Peygamber efendimize bu gece vahyedilmeye başlanmıştır. Bu hayırlı gecenin siz ve aileniz için hayırlı ve rahmetli olması dileğiyle...

Bu değerli gece bin geceden ve ömürden daha hayırlıdır. Bu gece Rabbimizden günahlarımız için af, sevdiklerimiz için rahmet dilerken gönlümde siz de varsınız. Mübarek Kadir geceniz hayırlı olsun. Kur'an-Kerim'den bin aydan hayırlı bir gece olarak bahsedilen Kadir Gecesi'ni biz de ibadetlerimiz ve dualarımız ile hayırlı bir şekilde ihya edelim. Kadir Gecemiz hayırlı olsun. Ellerinizi açın gök kubbeye, dualarınızı yakarın ki Cenab-ı Hakk kullarına rahmet bağışlasın. Hakk'ın sevgisi ve şefkati üzerimizde ve üzerinizde olsun... İlk vahiy geldi bu mübarek gecede! Bu hayırlı gece siz ve sevdikleriniz için güzelliklere, iyiliklere vesile olsun. Cenab-ı Hakk dualarımızı kabul etsin. Bu mübarek Kadir gecesinde gönülleriniz mutluluk ile dolsun dualarınız kabul olsun. Bu gece ellerimizi Hakk'a açıp ona şükredelim ve günahlarımız için af dileyelim. Mübarek Ramazan ayının en mübarek gecesi bu gece. Kadir gecesi melekler dualarımızı Cenab-ı Hakk'a taşıyacak. Ondan rahmet ve günahlarımız için ad dileyelim. Mübarek Kadir geceniz kutlu olsun.