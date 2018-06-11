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Kadir Gecesi, tarihi camide kan bağışlayıp, Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 01:04 | Son Güncelleme

PEYGAMBER Efendimiz Hz.

Kadir Gecesi, tarihi camide kan bağışlayıp, Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiler

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- PEYGAMBER Efendimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla, Edirne'nin Keşan İlçesi’nde bulunan tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'e dokunup, öpebilmek ve cep telefonu kamerasıyla çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Gecede ayrıca Kızılay Edirne Kan Merkezi'nce cami bahçesine kurulan çadırda kan bağışları alındı.
Kadir Gecesi dolayısıyla Keşan’daki camiler dolup taştı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar ise Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne gelerek, okunan Kuran'ı Kerim’i dinleyerek, ardından Teravih Namazı’nı kıldı. Camiye gelenler arasında kadınların yoğunluğu da dikkat çekti. Kendilerine ayrılan bölümde yer bulamayan kadınlar, caminin bahçesine serilen halıların üzerinde namaz kıldı. Önce erkeklere açılan Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi olunca, din görevlileri izdiham yaşanmaması için cami cemaatinin sıraya girmesini istedi. Cami kapısı önünde toplanan kadınlar ise erkeklerin camiden çıkmasını bekledi. Sakal-ı Şerif, daha sonra kadınların ziyaretine açıldı.
Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’e dokunup öpebilmek için adeta birbirleriyle yarışırken, cami görevlileri izdiham yaşanmaması için sık sık cemaati uyardı. Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif’i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
KAN BAĞIŞI TOPLANDI
Gecede ayrıca cami bahçesine Kızılay Edirne Kan Merkezi'nce kurulan çadırda kan bağışları kabul edildi. Kan bağışına halkın katılımı yoğun oldu.

FOTOĞRAFLI

Kadir Gecesi, tarihi camide kan bağışlayıp, Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettilerKadir Gecesi, tarihi camide kan bağışlayıp, Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettilerKadir Gecesi, tarihi camide kan bağışlayıp, Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettilerKadir Gecesi, tarihi camide kan bağışlayıp, Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiler

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