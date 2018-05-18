Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün? Ramazan Bayramı kaç gün tatil?

2018 Ramazan ayı başladı. Onbir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmuş olmanın heyecanını yaşarken bu ay içerisinde ihya edeceğimiz bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de ayrı bir heyecanla bekliyoruz. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi ne zaman sorusu ile birlikte Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, nasıl dua edilir, ibadetleri nelerdir şeklinde sorular da merak ediliyor. Ramazan ayını idrak ettikten sonra kutlayacağımız Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil olacak soruları da merak edilenler arasında... İşte bu soruların cevapları... 2018 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Kadir gecesi'nin hangi gece olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte birçok alim tarafından Ramazan ayının 27. gecesi olarak tercih edilmiştir. Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi ne zaman sorusuna "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" şeklinde cevap vermiştir. Bu sene, 2018 Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi, 10 Haziran Pazar akşamını 11 Haziran Pazartesi gününe bağlayan geceye denk gelmektedir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? KAÇ GÜN TATİL VAR? Bu sene Ramazan Bayramı, çalışanları sevindirecek kadar uzun bir tatil vadetmiyor. Geçen sene de olduğu gibi Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. 2018 Ramazan Bayramı 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor. Hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle ve arife günü yarım gün tatili de sayarsak 3,5 günlük bir tatil olacak. KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR? Allah, Kadir Gecesi'nin ayetinde belirttiği gibi bin aydan hayırlı kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi'nin feyiz ve bereketinden faydalanabilmek için hangi gün olduğu araştırılmaktadır. Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının 27. Geceyi olduğunu gösteren hadisler hem daha çok, hem daha sıhhatli olması, hem de ümmet arasında daha çok bilinmesi hasebiyle icmanın hâsıl olması, 27. geceyi diğerlerinden birkaç basamak öne ve üste çıkarmaktadır. Bazı din alimleri, Kadir Gecesi'nin anlamak için bazı tarifler yapmışlardır. Bunlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi... Peki Kadir Gecesi nasıl dua edilir?

KADİR GECESİ NASIL DUA EDİLİR? Kadir Gecesi bin aydan değerlidir. Bin ay demek 83 yıl demektir. Böylesi büyük bir sevaba nail olmak için Kadir Gecesi'ni iyi değerlendirmek lazım. Bunu da Efendimiz'den ve alimlerden örnek alarak dua ederek geçirmek gerekir. Kadir Gecesi nasıl dua etmeli sorusuna Efendimiz'in şu hadisi şerifi cevap olabilir: "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir." Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur. İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muhtâc'da der ki: "Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği kimseler nail olur." (Sevabını Allah"tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhari, Müslim]

(Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur"an-ı kerimi hatim etmekten daha sevabdır. Kadir gecesinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni] (Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni] KADİR GECESİ NAMAZI Bu gece dört rek’at Kadir Gecesi namazı kılınır: 1'inci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü..., 2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf, 3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü..., 4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra: • 1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.” • 100 “Elem neşrah leke...” sûresi, • 100 “İnnâ enzelnâhü...” sûresi,

• 100 defa da Resûlullâh Efendimizin Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü'l-afve fa'fü annî” duâsı okunur ve duâ edilir. ALİMLERE GÖRE KADİR GECESİ NE ZAMAN? İmam-ı Şa'rani hazretleri, kendi keşfini bildirmiş ve (Ramazan, pazar günü başlarsa, Kadir gecesi 29. gecedir. Salı başlarsa 27. gece, perşembe başlarsa 25., cumartesi başlarsa 23., pazartesi başlarsa 21., çarşamba başlarsa 19., cuma başlarsa 17. gecedir) buyurmuştur. Ebül Hasan Harkani de şöyle anlatıyor: Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu. Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu. KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI Bismillahirrahmanirrahim "İnnaa enzelnâhü fî leyletil kadr. Ve maa edrâke mâ leyletül kadr. Leyletül kadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim. Min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla'ıl fecr."