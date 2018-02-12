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KADİR İNANIR YOĞUN BAKIMDA 

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 03:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA  Ünlü oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi görüyor.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Ünlü oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi görüyor. 68 yaşındaki İnanır, dün akşam saatlerinde rahatsızlanması üzerine Şişli'deki özel bir hastaneye götürüldü. Beynine pıhtı atması rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İnanır acilen ameliyat edildi. İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Hastaneden detay
-Hastane önünde bekleyen gazeteciler

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