Kadir Mısıroğlu boğazda 10 milyon dolarlık restaurant sahibiymiş

Tarihçi olduğu iddia edilen Kadir Mısıroğlu'nun, boğazda 10 milyon dolarlık restaurantı olduğu öne sürüldü. Sözcü yazarı Soner Yalçın bugünkü yazısında, Kuleli Askeri Lisesi'nin yanındaki Kuleli Yakamoz Restaurant'ın Mısıroğlu'na ait olduğunu ileri sürdü. Yalçın, AK Parti'nin restauranta ruhsat verdiğini de iddia etti.

Soner Yalçın'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

(...) Ah şu tesadüfler:

– Lozan'da Türkiye'yi en çok zorlayan İngiltere, “Lozan zafer değil hezimettir” diye kitap yazan Mısıroğlu'na siyasi iltica verdi!

– Mısıroğlu'nun, İngilizlerin onayıyla Anadolu'ya çıkarma yapan Yunan Ordusu için “keşke Yunan galip gelseydi” demesini de bu açıdan değerlendirmek gerek. Aslında…

İngiltere dış politikası ne ise, -her ikisi de vatandaşlıktan çıkarılan- Şeyh Kıbrısi ve müridi Mısıroğlu hep benzer görüşü savundu!

Diyebilirsiniz ki: Kadir Mısıroğlu Bakırköy Akıl Hastanesi'nde yattı; Cerrahpaşa Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nden rapor aldı. Delidir ne dese yeridir.

Ancak…

Gel de bunu Milli Görüş kadrolarına anlat!

Yerli… Milli… Yurtsever…

Hiç mi inanç lideri kalmadı? Diyorlar.

Değerli Nasuhi Mehmet Türbesi'nin Kadir Mısıroğlu'nun sahibi olduğu Sebil Yayınevi'ne ve vakfına verilmesini kim kabul edebilir?

Sahi…

Mısıroğlu'nun Kuleli Askeri Lisesi yanındaki -ruhsatını AKP'nin verdiği- Kuleli Yakamoz Restaurant, 15 Temmuz FETÖ darbesi gecesi ne yaptı? Kadir Mısıroğlu'nun adı bir yerde geçecek de, o iş karışık olmayacak! Neyse.