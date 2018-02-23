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Kadir Mısıroğlu boğazda 10 milyon dolarlık restaurant sahibiymiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 14:23 | Son Güncelleme

Kadir Mısıroğlu'nun, boğazda 10 milyon dolarlık restaurantının olduğu iddia edildi.

Kadir Mısıroğlu boğazda 10 milyon dolarlık restaurant sahibiymiş

Tarihçi olduğu iddia edilen Kadir Mısıroğlu'nun, boğazda 10 milyon dolarlık restaurantı olduğu öne sürüldü. Sözcü yazarı Soner Yalçın bugünkü yazısında, Kuleli Askeri Lisesi'nin yanındaki Kuleli Yakamoz Restaurant'ın Mısıroğlu'na ait olduğunu ileri sürdü. Yalçın, AK Parti'nin restauranta ruhsat verdiğini de iddia etti.

Soner Yalçın'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

(...) Ah şu tesadüfler:

– Lozan'da Türkiye'yi en çok zorlayan İngiltere, “Lozan zafer değil hezimettir” diye kitap yazan Mısıroğlu'na siyasi iltica verdi!

– Mısıroğlu'nun, İngilizlerin onayıyla Anadolu'ya çıkarma yapan Yunan Ordusu için “keşke Yunan galip gelseydi” demesini de bu açıdan değerlendirmek gerek. Aslında…

İngiltere dış politikası ne ise, -her ikisi de vatandaşlıktan çıkarılan- Şeyh Kıbrısi ve müridi Mısıroğlu hep benzer görüşü savundu!

Diyebilirsiniz ki: Kadir Mısıroğlu Bakırköy Akıl Hastanesi'nde yattı; Cerrahpaşa Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nden rapor aldı. Delidir ne dese yeridir.

Ancak…

Gel de bunu Milli Görüş kadrolarına anlat!

Yerli… Milli… Yurtsever…

Hiç mi inanç lideri kalmadı? Diyorlar.

Değerli Nasuhi Mehmet Türbesi'nin Kadir Mısıroğlu'nun sahibi olduğu Sebil Yayınevi'ne ve vakfına verilmesini kim kabul edebilir?

Sahi…

Mısıroğlu'nun Kuleli Askeri Lisesi yanındaki -ruhsatını AKP'nin verdiği- Kuleli Yakamoz Restaurant, 15 Temmuz FETÖ darbesi gecesi ne yaptı? Kadir Mısıroğlu'nun adı bir yerde geçecek de, o iş karışık olmayacak! Neyse.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Mısıroğlu boğaz

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
bu dümbük değil mi ATATÜRK e Kurtuluş Savaşı na dil uzatan
@asalonuc, dümbük senin sülalendir, mustafa kemal haşa huzurda allah mı peygamber mi eleştirilmeyecek, kurana peygambere küfretmek suç değil ama zatı muhterem özel kanunla korunuyor, val eleştirenin haline
Keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları işte bu TÜRKLÜK düşmanları
Türk ve Türklük düşmanı olanlara krallık . Hayaldi gerçek oldu.
sizin gibi düşünmeyince tarihçi olmuyor yada sizler kimsiniz ki insanlara ünvan dağıtıyorsunuz tuğla fabrikasındaki çocukları haber yapanlar şuanda sizinle duayen oldu garip gureba esnafın lokantasında hamam böcüğü avladı türkiyenin karanlık düşünceli aydın kesmi bizi diyorunuz
@kalekim Bu fesli hukuk fakültesi mezunudur tarih değil, tarih bir bilimdir ve tarih biliminin inceliklerine haiz olmayanlara tarihçi denmez. Sırf sizin yandaşınız diye tarihle alakası olamayan birine tarihçi diyecek halimiz yok. Tarihçi istiyorsan İlber Ortaylı'yı Halil İnalcık gibi gerçek tarihçileri oku.
@kalekim lan cühela adam raporlu tarihlen felan alakası yok adamın hatta adamın türklükle alakası yok hainin teki zırtapoz oturup yorum yazarken bi düşün
@kalekim fotoğrafta gördüğün kişi ingiliz ajanının ta kendisidir. ellerine sağlık soner yalçın..
@kalekim denen vatandaş vatandaş dediğime bak hemen pılını pırtını topla yunana defol git
@redwolf1907 Yusuf Hallaçoğlu var
@jokerr_tr_2 ... sizin gibi vatan haini domuz eniği değil mısıroğlu gerçekleri yazdığı için böylesiniz.
@redwolf1907 .. onlarda sizlerden ondan toz kondurmuyonuz.
@redwolf1907, kardeşim adam tarihçi ve herşeyden önce müslüman, tarihi olaylara dini bir perspektiften bakıyor, ezanda kulağı namazda gözü olmayan adam da elbet küçücük kız çocuğuna gazetecilerin önünde bira içirip poz veren, kuranı yasaklayan, hilafeti kaldıran adama övgüler düzüyor
@jokerr_tr_2, lan gerzek adamı susturmak için zorla verilmiş 46 raporunu iyi ezberlemişsin
Keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları TÜRKLÜK düşmanları
aziz millet anlasa anladı mı T.C. çok ileri gider.
yunan zaten galip geldi.osmanlıyı atatürkün savaşı yıktı denilse de ingiliz ajanı olan atatürkün görevi osmanlıyı zor duruma sokup masaya oturtmak.nitekim osmanlı anlaşma ile yıkıldı savaş ile değil.ve yunanlılar da denize dökülmedi.giderken inekleri , koyunları bile götürdüler.türklere tarih lazımdı onu inşa etti ingilizler.2023 e gelindikçe bu tarihin gömülme vakti geldiğini de biliyorlar.
suralara yorum yazmayayım diyorum sizin gibilerin yazılarını okudukça Türk Milleti için canını malını hiç düşünmeden feda eden o şehitlerden gazilerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utanıyorum.Basta Atatürk olmak uzere Bizleri affetsinler.
@yeni_ortadogu HAİNLERDE KONUŞUR CUMHURİYET VAR?
arkadaşım zaten osmanlımı kaldıydı bana bi anlatsana balkanları Atatürk sattı bütün ortadoguyu Atatürk sattı. osmanlı zaten çökmüştü sen bir tarihi iyi araştır sonra beynin varsa analiz et
işte akepe kafası bunların padişahı ingilizle anlaşır görüşen anlşan ataturk olur, tıpkı chpnin fetocu olması gibi :D
@yeni_ortadogu merhaba o değişim karşılıklı anlaşma ile yapıldı, denize dökülen yunan halkı değildi, askerleriydi, ama kitabı mısrlıoğlu olanın burnunun da b..olması gayet normaldir
Fakat dikkat ettiğim bişey var. Deli dediğiniz adam belgelerle konuşuyor. Ve iddia ettiği herşey tarihte var. 4 dil biliyor, hukukçu, araştırmacı, yazar. Peki sizin iddianız ne? Boğazda lokantası var:) İşte bundan dolayı sözcü okunmuyor ama bu bu deli dediğiniz adam dinleniyor.
@haci_can_1981 Size bir tavsiyem var.Bakırköy de dinleyebileceğiniz çok sayıda insan var.Kaçırmayın,yoksa üzülürsünüz :)
@haci_can_1981 senin için adam olmus insan olamamış
@c.kedikli Sizede tavsiyem sözcü okumaya devam edin. Biz başka sayfalara geçtik:)
@serifuyanik Boğazda lokantası olanlar adam değilse eğer, sizde adam kalmaz:) Anladın onu sen.
@haci_can_1981 o adamıda al defol git burdan hadi
@texas_ranger Defolması gerekenler defoluyor zaten. atlasanız da patlasanız da gerçek değişmez. Hak batılı yener. Bu böyle biline. Bu cevap sana değil kardeş çünkü dengim değilsin. Ama tüm bu yorumları okuyanlara sesleniyorum: Tarih boyunca batıl mutlaka ortaya çıkmış ve yenilmiştir. Sizde yenileceksiniz. Bir tarih araştırmacısının boğazda lokantası olması, tarihsel gerçeği değiştirmez.
@texas_ranger Kendini özetlemişsin. Bayrağın türk, ama adın özenti. Tarihin özeti de buna benziyor.
Bu YUNAN tohumu hırsız yalan talancilara karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur.... Ne Mutlu Türküm Diyene
türkiyenin bağımsızlığı retorik bir bağımsızlık. şunu anlamayan ahmaktır. sen yunanla savaş yap kazan sonra ayasofyayı müzeye çevir. e o zaman neden yunanla savaştın. yunan galip gelseydi Ayasofya yine müze olacaktı. bunun gibi onlarca değerimiz yerle yeksan oldu. kadir mısıroğluna dil uzatanlar onun kılı olamaz. televizyon ekranlarından birsürü papağan gördük üstadın karşısında madara oldular.
@fatih8281 niye taktınız ki kilisede namaz kılmaya
@fatih8281 VAY VAY VAY Kİ VAY VER MEHTERİ KARDEŞ SENİN BEYNİNDE AKIL NİMETİ KAÇ OKKA ACABA İSTERSEN ÖLÇTÜR TARTTIR AHİRETTE ONUN HESABINI VERECEĞİZ SEN BEN BİZ SİZ
@fatih8281 Aynen doğru söylüyorsun Yunan galip gelseydi Ayasofya'yı müze yapardı. Çünkü 2 büyük din için de önemli kabul edilen bir yer. Atladığın nokta şurası... Eğer yunan galip gelseydi ayasofyayı müze yaparken Sultanahmet'i de kiliseye çevirirdi. Tabi beynini kiraya verenlerin bunları düşünmesini beklemiyorum.
@fatih8281 yunan kazansaydı ayasofyayı tekrar kilise yapardı. Ayrıca Ayasofyadan başka camii yok sanki koca ülke adım başı camii istediğine git.
YAHUDİ UŞAKLARI GAYRİ MÜSLİMLER İSTANBUL'U, BOĞAZI PARSELLEMİŞ, O YALILARDA DEVLETİN ALTINI OYUYORLAR SESİNİZ ÇIKMAZ..BİLMİYORUM KADİR MISIROĞLU'NUN BÖYLE BİR YERİ VAR MI? VELEV Kİ OLSUN SUÇ MU ? AH ŞU ZİHNİYET... AĞA BABALARININIZIN NERDE NELERİ VAR ONLARI DA AÇIKLAYIN....
Bunlar Türk milletinin aklıyla dalga geçiyorlar.Bunlarmı müslüman hepimizi kandırıyorlar.Hırsızlık,dolandırıcılık aklınıza ne geliyorsa yapıyorlar pirim kazanıyorlar bu zamanda dürüst olmayacaksın çalacaksın ki makbule gececeksin nasıl müslümanlık lan bu .siz müslümansanız ben ateistim o zaman sizden namuslu,sizden dürüst bir insanım siz gidersiniz babayı cennete içersiniz kevser şarabını görürsünüz huri yerine nurileri.
Gebersin yunan tohumu alçak aşşağılık
@ozkan.uzunay zerre analdığını sanmıyorum :)
o şartlara ancak bu kadarını koruyabildik. sıfırın altına düşdük ne yapalım .ancak dış türkler için bir anayasal haklar maddesi konabilirdi . bizim oradaki masa başındakiler uyudu .
milleti birbirine karşı kışkırtıyor,Atatük e saldırıyor,ağzına geleni söylüyor,ceza almıyor,tck216 uygulammıyor.neden acaba?
Lozan bir zaferse neden dibimizdeki adalar bu zaferden sonra alınmadı, evet lozan, sevr'e göre bir zaferdir. Mısıroğlu gibi lozan'ı yetersiz bularak eleştirmekte yanlıştır, çünkü millet o dönemde yorgundu, sevrden sonra o dönemde Lozan yeterli göründü, dibimizdeki adalara donanma çıkaracak ne gücümüz ne de takatimiz kalmıştı. Kadir Mısıroğlu atatürk düşmanı bir adamdır. hiç bilmiyorsanız video sitesine mısıroğlu atatürk yazın sonuçları çıkar. nefes aldığınız ülkeninin kurucusunun anasına küfreden adamı savunmayın burada.
kadir mısrlıoğlu psikoz tanılı bir adamdır, zaten hastanede de yatmıştır. psikoz demek, olmamış olayları kurgulamaktan, kendisini birilerinin takip etmesinden olmayan duyulmayan sesleri duymaktan, olmamış olayları kurgulamaktan kaynaklanır :D bu adam şizofrenik arkadaslar
kadir mısırlı oglu Yunanistan kim biz onu valiyle yönetiyorduk demiş bi insan keşke yunan kazansaydı deme sebebi ironi yapmaktı biz şavaşı kazandık ne kazanma yunan bile bize bu kadar kötülük ve asilime edemezdi ezanlarımızı değiştirdiler dilimzi dinimizi değiştirmeye çalıştılar tüm Müslümanların halifesiyken halifeliği kaldırdılar sırf şapka takmadı diye 80 bin kişi idam edildi yetmedi mezardan adam çıkartıp astılar astıkları adam gariban köylü çok şey var anlatılacak ben bunu Müslüman türk gençleri söylüyorum kripto ermeni rum Yahudi ve onun uşaklarına değil bizim hedefimizKIZILELMA
@hulkezer bunları yaşayıp gördün mü yaşamadıysan kesin bilgi diye anlatman saçma ona bakarsan bende bir yığın yazı yazabilirim kötüleyici şimdi kimse inanmaz ama belli bir süre geçince yazdıklarımı doğru olarak algılar gelecek nesiller mezardan adam çıkartmak buna gülerler hemde ölüyü asmak için sen gerçekten buna inanıyor musun ölüyü öldürmek için asmaya inanacak kadar safmısın yani biraz düşün sen yaparmıydın böyle bir saçmalığı
Her şey doğrudur Şaşırmadım.Dernek paralarını şahsi kullanan her şey yapabilir
Bu herif tımarhanelik
@dogu_270 Solun Dogruları konuşanlara bir çamurudur bu Tmarhanelik dedigin insan 2 fakulte bitirmiş senin gibi masa başı klavye kahramnanı degil
yorumlara bakilirsa haber amacina ulasmis...
CUMHURİYETİN DEĞİL BELLİ AMA YUNAN LARLA BİR AKRABALIĞI OLUŞMUŞ DEMEKKİ YUNANLAR İŞGAL ETTİĞİNDE ONLARIDA İŞGAL ETMİŞ :)
hepinizin anlayamadığı birşey var imparatorluklar hanedanlıklar yerlerini cumhuriyete bırakmıştır bu kendi içinde yapılan savaşlarla olmuştur. Ama osmanlı devleti böyle olmadı dış ülkelerin açtıkları savaşlarla yapılmış ve bunu bize şart koşmuşlardır yani siz diyebilirsiniz ki Atatürk devrim yapmıştır devrim yaptırttılar mısır da ne oldu askeri darbe yapıldı sisi başa getirildi dışardan baktığınızda anlıyorsunuz bunu ama kendize yapılanı anlamak istemiyorsunuz 600 yıldır hükümdarlık yapmış dunyayı titretmiş bir devleti yıkmak değil de onun devamı olarak cumhuriyet olmalıydı örnek ingiltere
beni anlamadığım ise bu gibi adamların sözlerini ciddi ciddi basında yayınlayan gazetecilere bunun gibi kendisini bilmez insanlar her zaman ülkemizde varlar bu ülke olmasaydı sen ve senin soyun olurmuydu yada senin ve soyunun elindekiler olurmuydu böylelerini ciddi birisiymiş gibi günlerce basında hangi akıl yayınlatıyor bende onu anlamıyorum
mynet admin yorumlari niye yayinlamiyorsun acaba
akpli olup zengin olmayan mi kaldi
herifin ataları kökü Türk değil ki zaten bırakın kendi halinde ölsün gevur.
KIZMAYIN KARDEŞİM SENDE MİLLETE ANA AVRAT KÜFRET SENDE BOĞAZDAN YALIYI KAP. HİÇ KAFANIZ ÇALIŞMIYOR MU_?
AİLESİYLE BİRLİKTE ÇOK SEVDİĞİ YUNAN ASKERİNE TESLİM EDİLSİN
yüz verirsen deliye gelir sıç..r halıya
hala ne bekleniyor,dili uzun olanların arkasındamı durulacak
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