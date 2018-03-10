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Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 08:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nureddin Yıldız'a verdiği tepki sonrası Kadir Mısıroğlu, sosyal medyada dikkat çeken mesajlar paylaştı. "Bizim ‘Put’umuz yok" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı öne sürülen Mısıroğlu, "Biz doğruya doğru, eğriye eğri deriz" ifadesini kullandı.

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nureddin Yıldız'a karşı çıkarak “İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bileyecek kadar da aciz bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin ardından Kurtuluş Savaşı için “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen, Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy’a ağır sözler eden Kadir Mısıroğlu’ndan dikkat çeken mesajlar geldi. Kadir Mısıroğlu, kısa süre önce hastanede tedavi görmüş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kendisini ziyaret etmişti.

MISIROĞLU PAYLAŞTI: BİZ DOĞRUYA DOĞRU, EĞRİYE EĞRİ DERİZ

Birgün'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığı iddia edilen Kadir Mısıroğlu, sosyal medyada şu mesajları paylaştı:

"Sözlerin ve fiillerin Allah düşmanlarını sevindiriyor, Allah dostlarını üzüyorsa kendini kontrol et. Eğer Allah düşmanlarını rahatsız ediyor, Allah dostlarını sevindiriyor ise; istikâmetin sağlamdır, devam et. Bizim ‘Put’umuz yok. Biz doğruya doğru, eğriye eğri deriz. Elhamdülillah. Aklınızdan asla çıkarmayın. Kimi ‘Put’ yaparsanız cenab-ı Hakk, alem-i esbabda sebepler halk ederek o ‘Put’u kırar. Muhabbette freni olmayanın varacağı yer ‘Put’çuluktur. Sevdiklerinizi itidalli sevin. Aksi halde felâketlerine sebep olursunuz."

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİRİLERİ SOSYAL MEDYADA KONUŞMAYA BAŞLADI

Kadir Mısıroğlu’nun sosyal medyadaki mesajlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin genel merkezinde Siyaset Akademisi'nin açılışındaki konuşmasında “Birileri sosyal medyada konuşmaya başladı. Siz bu fakiri korkutamayacaksınız. Hak neyse ben onu söylemeye devam edeceğim” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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Kadir Mısıroğlu Recep Tayyip Erdoğan Nureddin Yıldız İslam

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren benim dostumdur. Yaşasın Kadir Mısıroğlu, Sen ne söylersen doğrudur.
AKEPENİN AKIL HOCASI ORTAYA ÇIKTI. MEĞER BU FESLİ HERİFMİŞ.
ATATÜRK E SAYGIN YOK REİSİ CUMHURA SAYGIN YOK SEN NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUN BE ADAM
yiyin bakalım birbirinizi
Sence gerçekten yerler mi? Tezgah bunlar hep seçim yatırımı. Biraz da konuşulsun ki böyle konular hep gündemimizde olsun oyalanalım istiyorlar. Bak kuş var deyip başka yere bakmamızı istiyorlarsa elimizdeki şekeri sıkı tutmamız gerek. Hırsız Var!
Bir cumhurbaşkanı cumhur başkanı olduğunu bilmez, Haddine aşacak şekilde Atatürk'ü kıskanır ve Kırmızı fesli bir dengesizi ziyarete giderse Tabi ki 3-5 dinci oyu için, İşte bunlar olur. Atalarımız ne demiş; oku Tüküreceğin yüze bakma, bakacağın yüze tükürme.
Yaş itibariyle bunama olmuş artık fazla kaale almamak lazım he he deyip geçicen idare etçez!
o put senin bi tarafına girsin adi..
bu pzvn gi halen adam yerine koyupta haber yapanların ondan farkı yoktur
Cumhuriyet düşmanı fesli yobazın sözleri bu ülkede haber oluyor ve bu kişi devlet büyüklerine hakaret etme cesareti buluyor.kim bunun sahibi ?
stır ordan koca kafır sen müslümansan ben degılım adı pezo
kimin Allah dostu olup kimin Allah dostu olmayacagini sen mi belirliyorsun bre mendebur bunak
Mısır tanesi kadar beyin yok bunda
iste tamda bu yapmayin etmeyin dedikce bu tipleri yuceltiniz biri devleti ele gecirmeye calisti . bu tiplerde kendilerini bisey zannetmeye badladi sen deliyi gider ziyaret edersen hemde yunani oven birini olacahi bu ne bkliyorsunki bu memlejet bu sekildemi gelisecek fesi tak sakali birak muhterem insan ol oh ne guzel nemleket
ŞEYTANINIZ BOL OLSUN
yiyin birbirnizi
yiyin birbirinizi
Atam dedikleri Fatih ortaçağı kapattı ama bu çakalları içerden almayı unuttu..
Dinde reform demek,dinin temel gereklerini değiştirmek demek değilki.Kimse bunu demiyor zaten. Din sünnetullah olan Allahın değişmez kanunu sistemidir istesende bu sistemin dışına çıkman mümkün değil,sadece sen ben değil tüm kainat evren allah sistemine tabidir..,Sadece beynini kilitlemeyecek,bilimin son verilerini kullanıp sorgulayıp kendi anlayışında reforma gitmelisin, kendini güncellemelisin.Şimdi nasılki deve yerine arabayı kullanıyorsan,haberleşmede duman,güvercin yerine telefon email vs kullanıyorsan,Allah sistemi dinide günümüz verilerinide katarak anlamaya,sevdirmeye çalışmalıyız.
Ben Cumhurbaşkanı nın çıkışlarını samimi bulmuyorum. Hem hastanede ayağına kadar ziyaret etmesi hem de eleştirilerinin hafif kalması bu fikre itti beni...
bunun ikisini toplasan ceyrek gercek musluman cikmaz.
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