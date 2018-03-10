Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nureddin Yıldız'a karşı çıkarak “İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bileyecek kadar da aciz bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin ardından Kurtuluş Savaşı için “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen, Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy’a ağır sözler eden Kadir Mısıroğlu’ndan dikkat çeken mesajlar geldi. Kadir Mısıroğlu, kısa süre önce hastanede tedavi görmüş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kendisini ziyaret etmişti.

MISIROĞLU PAYLAŞTI: BİZ DOĞRUYA DOĞRU, EĞRİYE EĞRİ DERİZ



Birgün'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığı iddia edilen Kadir Mısıroğlu, sosyal medyada şu mesajları paylaştı:

"Sözlerin ve fiillerin Allah düşmanlarını sevindiriyor, Allah dostlarını üzüyorsa kendini kontrol et. Eğer Allah düşmanlarını rahatsız ediyor, Allah dostlarını sevindiriyor ise; istikâmetin sağlamdır, devam et. Bizim ‘Put’umuz yok. Biz doğruya doğru, eğriye eğri deriz. Elhamdülillah. Aklınızdan asla çıkarmayın. Kimi ‘Put’ yaparsanız cenab-ı Hakk, alem-i esbabda sebepler halk ederek o ‘Put’u kırar. Muhabbette freni olmayanın varacağı yer ‘Put’çuluktur. Sevdiklerinizi itidalli sevin. Aksi halde felâketlerine sebep olursunuz."