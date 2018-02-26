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Kadir Mısıroğlu’nun restoranı ortaya çıktı! Miras kavgası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 07:24 | Son Güncelleme

Kadir Mısırlıoğlu'nun Boğaz'da 10 milyon dolarlık restoranı, takipçileri ve manevi torunu arasında kavgaya neden oldu.

Kadir Mısıroğlu’nun restoranı ortaya çıktı! Miras kavgası başladı

Yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi gören Kadir Mısıroğlu'nun takipçileri ve manevi torunu Nurullah Mısıroğlu arasında miras kavgası başladı.

Odatv’de yer alan habere göre; Kadir Mısıroğlu’nun müritleri ve manevi torunu Nurullah Mısıroğlu’nun sosyal medyada karşılıklı kavgaya girdiği görülürken, bir de açıklama geldi.

Kadir Mısıroğlu’nun resmi sayfasından yapılan açıklamada, “Üstadımızın bütün işlerine koşturan, onun yaklaşık 15 yıldan beri hizmetini gören Nurullah Mısıroğlu ve Ali İhsan Bahadır'dır. Bu iki kişinin dışında Üstad nâmına herhangi bir meseleyle ilgili birileri bir şey isterse kesinlikle itibar etmeyiniz” denildi.

İşte siteden yapılan o açıklama:

"Kıymetli tâkipçilerimiz, bir süredir bâzı şahsiyetsizlerin Üstad Kadir Mısıroğlu'nun adını kullanarak bâzı kimselerle/yerlerle işlerini hallettirme gayreti içerisinde olduklarını, sosyal medyada üstadla foroğraflar, üstad hakkında doğru/yanlış bilgler paylaşarak prim yapma gayreti içerisinde olduklarını müşâhede ettik.Öncelikle şunu belirtelim, Üstadımızın dâvâsını davâlanan, onun eserlerini okuyup hakîkat tellallığına soyunan herkes Üstadımızın talebesidir, yalnız Üstadımızın bütün (husûsi/umûmi) işlerine koşturan, onun yaklaşık 15 yıldan beri hizmetini gören Nurullah Mısıroğlu ve Ali İhsan Bahadır'dır. Bu iki kişinin dışında Üstad nâmına herhangi bir meseleyle ilgili birileri bir şey isterse kesinlikle itibar etmeyiniz.

Bu saçmalıklar devam ederse eğer, tespit ettiğimiz isimleri ilân edecek ve hukûki mücâdelemizi başlatacağız."

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Kadir Mısıroğlu nurullah mısıroğlu sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 55 yorum
BU YARATIĞI ADAM YERİNE KOYUP TAKİP EDENİN AKLINA ŞAŞARIM
sende zenginlik haram diyordun ne zaman öleceksin allah bilir ama nasil hesap vereceksin allaha onu düşün şahsen benim hakkimda helal değil sana.
la bu kim kim bundan prim yapılan ülkeden umudu olan var mı ??
Bu adam neyin üstadı ...
E nolcaktıki bunların kendide dedeleride ayni ailecek ülkeyi sömürme pesindeler.Bosuna dusman degiller Ataturke..
ÜSTAD ???????TÖVBE TÖVBE. 10 MİLYON DOLAR HA .?????
bir muslumanin bogazda restoranti olmasi neden koydu size bukadar , bogazin cogu yahudi ve yabancilarin mulkleri mevcut , tabi bir musluman hic bisey sahibi olamaz sizin gozunuzde.
C.Allah Zenginliğini sonsuz kere arttırsın....
@hagustos bir müslümanın boğazda restorantı ve yalısı olması normal. Normal olmayan vatandaşa mücahit ve fakirlik edebiyatı yapanların mal ve mülk peşinde din rantiyesi olması.
@hagustos sizin gibi enayiler olduktan sonra zenginliği azalmaz merak etme
geber de...memleket bir pislikten daha kurtulsun
insanları dolandıran bu şeytan kendini tarihçi ve müslüman sanıyor.islamın 5 şartı vardı.bunlar 6.şartı HIRSIZLIK sevaptır diye türettiler.
Bu takkeliye üstad diyenler bakın adamin yetiştirdigi evlatlar olmeden Miras kavgasına başladı
Hakiki dava dar agacinda biter.. 10 milyon dolarlık deniz manzaralı restoran sahip olmayla değil.. Siyasal İslamcılar emin olun sol ve laik kesimden daha dunyaya bağlı ve ahireti unutmuş vaziyette...
O yeri almak, işletmek bu sıfattaki kişilerin harcında yoktur.Ancak o harcı karan ve veren unsurlar vardır.Bu unsurların kim olduğu ise aşinadır.
"Zenginin malı züğürtün çenesini yorarmış". Derdi bizimi aldı be kardeşim.
Azrail korkusu çökmüş üstüne. Hesap verme zamanın yaklaşmış. bakalım yaptıklarının hesabını bu dünyadaki kadar kolay verebilecekmisin.
Bunun diğer din tüccarlarından tek farkı fesli olması
Yahudi'ye, Hristiyan'a, laik olana zenginliği yakıştıran yurdum insanı, zenginliği müslüman kimseye yakıştıramıyor nedense!! Adam, söylediği her şeyin belgesini sunuyor, bilgi ve fikrin var ise; karşı delilini getirip ortaya koyacaksın. Adam, yıllardır onlarca kitap yazmış yüzlerce baskı yapılmış ve karşılığını almış. Orhan Pamuk İlber Ortaylı da zengin, onların da yatağa düşmesini mi bekleyeceksiniz arkalarından küfretmek için! Bu hakaret edenler; adamın tek kitabını bile okumamışlardır ama mynet yorumlarına gelince, hakaret sınırsız! HAKARET EDENLER; ÖNCE BİR ARAŞTIRIN, SONRA KONUŞUN LÜTFEN!
@nethirdavat sen çok okumuşsun kitaplarını belli
@nethirdavat Atatürke ve cumhuriyete söven bu adama az bile söyleniyor.orhan pamuk yada ilber ortaylıda bu adam gibi saldırırsa cumhuriyete ve Atatürke onlarda alır hak ettiklerini hemde sülalelerinide içine alarak söveriz sen rahat ol..
@nethirdavat o zaman dava adami demiyecen..asıl dava sahipleri peygamberler ve onlarin varisleri hakiki alimlerdir..onların hayatlarına bak...
@fuat.10 helal sanaa.
istanbulun yerlisi bir evi oluyor oda pirim yapıyor olamazmı? şu yorum yapanlar bu ne çekememezlik bu ne kibir? yav müslümanlıkta kibir sevilmezde diğer dinlerdede yeri yoktur. tanıyamadım sizi ben kimlerdensiniz?
kolay kolay can veremez bu cumhuriyet ve Atatürk düşmanı çakal.mrasınada elbet çakallar üşüşür.bu kadar malı nasıl elde etmiş oda manidar
Yüzünde nur var mübareğin değil mi arkadaşlar?
@nasreddinhojda Henüz kusmadım ama...!
din istismarı olurda orada para ve rant olmaz mı???? bu istirmarcıların tek amacı para ve rant, bnu bilmeyende varsa eşşeğin hasıdır yani..her şehirde mutlaka bir tane şeyh vardır.bu şeyh hazretleri milleti yolarlar da yolarlar..iki üf bir püf ver 250-300..ben ankara da bir iki tane biliyorum, birisi İstanbul yolu üzerinde idi, diğeri de yenikent de yav arkadaş kapılarında bir jeepler var akıllara zarar..fakat bu jeepler müşterilere ait olanı da var ama en az kendilerine ait 3 arabaları var süper lüks.eğer ben yol üzerinden geçerken görüyorsam devlette haberdardır herhalde.
allah şifa versin
3 kağıtcı doğan medyası çamurat izi kalsın. restorantın mali ye kaydı var bakarsın olur biter. yalan haberlerle izini kaybettirme 3 kağıtcı doğan medyası
Cumhurbaskanimizin sevdiği akıl Danıştiğı biridir.Dış politikadaki basarimizin sebebini anladınız mı?
Dünyanın en çok kazandıran mesleği din sömürücülüğü. Bu ülke bu şarlatanlardan kurtulduğu zaman refaha erer.
BU MEMLEKETİN EKMEĞİNİ YİYİP BU MEMLEKE İHANET EDEN ŞAHIZ HEMEN İSTİKLAL MAHKEMESİNDE İDAM EDİLMELİDİR.
Var olan hukuk eğer ki 10 milyonluk dolarlık varlığı nasıl elde ettiğinizi sorgulamıyorsa vay ki vay ! Adaletin ve hukukun olmadığının kanıtlarından bir tanesidir bu mısırcık !
Üstat bu sermayeyi Atatürk'e hakaret ede ede mi kazandın? Yoksa Avrupa'daki gurbetçilere Türkiye'de ev ve villa taahhüt ede ede mi? Bırakın Allah'ınızı severseniz, şu adamı -eğer adamsa- ciddiye almayın, ki kendini nimetten saymasın.
bir araştırılsın bakalım bağazdaki yalıların çoğu sosyal demokrat geçinen chp lilerimi ait kime aitmiş
@hasancelik1954 Biraz oku araştır. Allah'ın sana verdiği beyini kullan. Körü körüne biatcı olma.
Dinleyenler ne kadar zeki olduklarını anlamislardir
Birincisi Mısır lı oğlu değil Mısıroğlu, algı yapmayın. İkincisi sırf kemalizme muhalefet diye deli dediniz tek bir iddiasının aksini kanıtlayamadınız.
@serkan_aydemir_1978 Adamın yazdıkları tarih sırasına bile uymuyor. Cumhuriyet zmanındaki olayları Osmanlı ile karıştırıyor. Kitabı çelişkilerle ve birbirinin aksini iddia eden ifadelerle dolu.
Mutafa Kemal Atatürk tek başına bunun gibi din tüccarlarının soyunu kurutmak için çok uğraştı ama yetmedi. Yabani ot gibi her yerden çıkıyorlar. Rabbim bu ve bunun gibi dün tüccarlarını El- Kahhâr ismi hürmetine kahreylesin.
ilber hocaya rakip diye çıkarttılar bunu ya adam sıfır bilgi sadece şow ilber hocam kusura bakma sana bugüne kadar yapılmış en büyük hakaret bu
Zavallı bir meczup. Acınacak bir zavallı. Ama asıl kabahat onu adam yerine koyanlarda. Onun ve onu yüceltenlerin Rabbim cezalarını verecek inşallah.
On milyon dolarmı ...? herkes böyle üstad olamaz...
Para, para, para.... Bunların tapındığı tek varlık...
Deli KADiR
Cahil beyinlerden tırtıkladıklarıyla milyoner oluyor bunun gibi sahtekarlar.
oda tv ne alaka ? bi hırka ile vefat eden peygamberin torunu 10 milyonluk miras ? ölmeden miras kavgası ?
Atatürk'e bende kızıyorum. Neden bu ülke için hayatını verdi. Keşke kurtarmasaydı bu tarihçi Cami yerine Kiliseye gitmek zorunda kalacaktı. Bunlar sahte tarihçi , tarihini bilmezler birilerini çıkarları için suçlarlar. Böyle dediği için paraları götürüyorlar.
üzüldüm aklıma büyük şair mehmet akif ersoy un yokluk ve sefalet içinde hazin sonu aklıma geldi.keşke yokluklar içinde vefat eden bu büyük insana vefa gösterilseydi.şimdi bu ikisinden hangisi doğru?
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