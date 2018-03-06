HABER

Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 07:35 | Son Güncelleme

Mülkiyeti, Atatürk düşmanlığı ile bilinen tarihçi Kadir Mısıroğlu’na ait İstanbul’daki lokantanın ‘kaçak’ olarak büyütüldüğü iddia edildi. Yıllar önce yeşil alana imara aykırı olarak yapılan lokanta, denize doğru 250 metrekare büyütüldü, toplam 1000 metrekare kapalı alan oluşturuldu.

Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!

SÖZCÜ yazarı Soner Yalçın'ın gündeme getirdiği ve tartışma yaratan Üsküdar Çengelköy'de eski Kuleli Askeri Lisesi'nin ve tarihi Kaymak Mustafa Paşa Camii'nin yanında bulunan Yakamoz Restoran için CHP harekete geçti.

Kadir Mısıroğlu'nun A Haber'de sansürlenen “Buranın tapusu 40 seneden fazladır benim, 1977'den beri. Mal sahibi olmak suç mu” sözleri ile sahibi olduğunu kabul ettiği boğaza nazır lokantanın kaçak bölümlerine işlem yapılması için CHP'li İBB Meclis üyeleri Nadir Ataman, Hüseyin Sağ İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuruda lokantanın kaçak bölümleri ile ilgili dikkat çekici tespitler yapıldı.

misiroglu-restoran

Eski ve yeni fotoğraflar karşılaştırıldığında kazık çakılarak mülkiyeti Kadir Mısıroğlu'na ait restoranın denize doğru enine 6 metre, boyuna 40 metre olmak üzere yaklaşık 250 metrekare büyütüldüğü vurgulandı. Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ koruma kuruluna yaptıkları başvuruda kaçak lokanta ile ilgili imara aykırı yapılaşmaya karşı bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Onaylı restorasyon projesine ve İBB Meclis kararına aykırılıkların tespit edilmesini istedi.

misiroglu-restoran-yilbasi

İBB ÖNCE REDDETTİ, SONRA ONAYLADI

“Fesli tarihçi” Kadir Mısıroğlu'na ait milyon dolarlık lokantanın bulunduğu 955 metrekarelik parsel 1983 tarihli Boğaziçi Nazım Planı'nda ‘Yeşil Alan'da kalıyordu. İmara aykırı şekilde yapılaşmaya açılan yeşil alan için 2011 yılında plan değişikliği istendi. Yeşil alana yapılan yapıları yasal hale getirmek için imar fonksiyonunun “lokanta alanı” olarak değiştirilmesi talebi İBB Meclisi'nin 10 Ağustos 2011 tarihli meclis oturumunda oy birliği ile reddedildi. 13 Eylül 2012 tarihli İBB Meclis oturumunda parsele ilişkin imar planı değişikliği bir kez daha gündeme geldi. Parselin yeşil alandan çıkarılarak “turizm tesisi alanına” alınması istendi. Sözcü'nün haberine göre, İBB bu kez talebi kabul etti. Kararda “Parselin 20 Ocak 1978 tarihinde edinildiği ve o tarihte imarlı olduğu görüldüğünden uygun görülmüştür” denilerek lokantanın bulunduğu parsel oy çokluğu ile “turizm tesisi alanı” oldu.

CHP'Lİ İBB ÜYESİ HÜSEYİN SAĞ, YASADIŞILIĞI BÖYLE ANLATTI: KAZIK ÇAKIP GECEKONDU YAPMIŞLAR

Kurula başvuran meclis üyelerinden Hüseyin Sağ restoranın hemen yanında Boğaz'ın en güzel yalı camilerinden biri olan tarihi Kaymak Mustafa Camii bulunduğunu dile getirdi. Boğaziçi ön görünümde denize kazık çakılarak üzerine gecekondu yapıldığını söyleyen Sağ “İBB'den geçen imar planındaki komşu çekme mesafelerine uyulmamış. Arsanın tamamına komşu payı bırakılmadan birçok parçacıl yapılar yapılmış. Kıyı kanununa aykırı hareket edilmiştir. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarında, bunların bitişik parselleri ile koruma alanlarında yer alan taşınmazlarda, izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunulamaz” diye konuştu.

Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz! Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz!
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!

CHP'Lİ İBB ÜYESİ NADİR ATAMAN: KAÇAK YAPI DENİZE TAŞTI

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, mülkiyeti Mısıroğlu'na ait Yakamoz Restoran'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki alanını içinde olduğunu belirtti.

“100 METREKARE OLUŞTURULMUŞ”

Kaçak yapının denizin üzerine kadar taştığını ifade eden Ataman “Kazanılan alanın üstü de kaçak olarak kapatılarak kapalı alan oluşturulmuş. Yine parsel içinde kademelendirme yapılarak ikinci bir kat oluşturulmuş ve kapalı alan haline getirilmiştir. Ayrıca teras katı bulunmaktadır. Yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan oluşturulmuş” tespitinde bulundu. Ataman, “Atatürk'e hakaret yağdıran, Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı'nın hastanede ziyaret ettiği Mısıroğlu'nun mülküne Boğaziçi İmar ve İBB büyük rant yaratıyor. Atatürk'ü sevenlerin bu restoranın önünden bile geçmemesi gerekir” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadir Mısıroğlu Soner Yalçın istanbul CHP restoran Çengelköy

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

İlginizi Çekebilir

İstanbul Valisinden son dakika açıklaması! Şişli'deki okulda eğitim durdu

İstanbul Valisinden son dakika açıklaması! Şişli'deki okulda eğitim durdu

Son dakika! Yunan askerlerin tahliye talebi reddedildi

Son dakika! Yunan askerlerin tahliye talebi reddedildi

Büyük rezillik Çanakkale'de yaşandı! Sosyal medya yıkıldı!

Büyük rezillik Çanakkale'de yaşandı! Sosyal medya yıkıldı!

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Son dakika ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler son anda yakalandı

Son dakika ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler son anda yakalandı

Okuyucu Yorumları 22 yorum
Kadir Mısırlıoğlu bence kısmi bir meczup... Zaten iddialarının bir çoğu uydurma ancak yine de Mustafa Kemal kutsalını sarsacak bilgilerin bir çoğunu biliyor ve kısmen doğru söylüyor. Ancak eleştirirken hakaret ve yerme ölmüş bir insanın arkasından söylenmemeli ama eleştirmeye de yasa ile engel konulmamalı.
ne beklersin yunan seviciden
kadiri en can alıcı yerinden yakalamışlar malından :)
Bu herifi hergün haber yapmak zorunda mısınız? göre göre bıktık.
Şaşırdık mı ? HAYIRR.. İBB başkanlığı vakitlerinden bu yana reyizin Cumhuriyet düşmanı kadrolarına yaptığı peşkeşler...
kendi halinde bir maraş dondurmacısı iken devasa restoraRANT lara ????
Adam benim değil diyor siz kaçak çıktı diyorsunuz. Bırakmadınız müzevirliği. İşte bu sizin tavırlarınız yüzünden birileri daha 100 sene iktidarda kalır. Ahlaklı olun biraz.
Yıkıverecekler komple. Gitsin Arabistan’a acsın orada yaşasın. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyette yaşamayı haketmiyor.
Deveye sormuşlar Boynun neden eğri diye... Mısırlıoğlu cevap vermiş. '' Nerem doğru ki,''
Ulan ilim adamının boğazda restorantla ne işi var hocaa. Gitde bir bak bakalım Cemil Meriç nasıl bir hayat yaşamış. YAlanla dolanla nufus ekonomi deşirdiğinizi gösterir bu durum.
Kadir Mısıroğluna saldırın bakalım!!! adam sırf sizin duymak istemediklerinizi konuşuyor diye saldırıyorsunuz!! Üstad haklı demiyorum , böyle anlaşılmasın sakın, KALDIRILSIN 5816, o zaman Üstadın yalanlarını yüzüne vuralım değil mi?
bizim mahallede bile her apartmanın üstünde kaçak kat var kadir mısıroğlununkini yıkıp öbür kaçak yapıları bırakırsanız nerde adalet diye bağırma ey chp
istanbuldaki hangi bina kaçak deil ki.%70 kaçak . eee bu da kaçak .ne var yani.kaçaksa kaçak.restoran müşterisi hizmetten memnun mu kardeşim ben ona bakarım.
Bu haber saçmalığın daniskası At çamuru izi kalsın anlayışıdır Kadir Mısırlıoğlunu karalama kampanyasıdır bu habere inananda onlarla beraberdir yazık bunca senedir Adam iddaalarına cevap veren bir kişi çıkmadı her konuştuğu belgeli sadece karalama çalışmasından başka bir şey değil Şimdiki chpkk rezilliği nerede eski CHP
Bu şahsın dindar gözüküp dinin haram saydığı HAKSIZCA KAZANÇ ELDE ETME,YILBAŞI KUTLAMALARINI BATI VE HRİSTİYAN ADEDİ diyerek millete talkın verip YILBAŞI MENÜLERİ-KUTLAMALARI İÇİN RESTAURANTLARINDA ÇALIŞMA VE KUTLAMA OLMASI RİYAKARLIKLARININ VE DİN İSTİSMARCILIĞININ GÖSTERGESİDİR. Bunlar İSLAM DİNİNİ SİYASET VE TİCARETİNE ALET EDİP ZARAR VEREN HABİS URLARDIIIR.
Keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntılarına TÜRKLÜK düşmanlarına müslüman görünümlü PAPA çocuklarına bu hırsız rüşvetçi HIRSIZLARA karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur... Ne Mutlu Türküm Diyene!..
Bunlar tamamen haince yapılan haberler. Sanki GALATASARAY ADASI meşru...Sanki bir çok zenginin yapıları ruhsatlı? Bir tek Kadir Mısıroğlu yanlış yapmış....Yalancı Tarihinizi açığa çıkardığı için Kin güdüyorsunuz adama.SÖZCÜ müsveddesindekilerden kat be kat zeki ve adam olduğu için karşı çıkıyorsunuz.SÖZCÜ hitlerin beynini yansıtan hain bir paçavra.....
Bunların herşeyi kaçak olmuş utanmaz herif
bunların usule uygun neyi varki zaten şaşırdıkmı hayır
FESLİ SOYTARI...
yatacak yeriniz yok sizin biz yasal olana iskan alamayalım siz sahip olmadığınız araziye kaçak dükkan dikin ahirette hesabını vereceksiniz oy verenler dahil
tamam hepsini anladık da...şurasını anlamadım tarihi yalı camisiyle içkili mekan nasıl oluyor da yan yana durabiliyor....buraya kim içki ruhsatı vermiş...okul ve ibadethane cami vb yerlere yakın içkili mekanlara ruhsat verilemez diye biliyordum ama ,yanılıyor da olabilirim......
Diğer Haberler
Kadın cinayetlerinin gölgesinde 8 Mart

Kadın cinayetlerinin gölgesinde 8 Mart

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül, sınır ötesinde inceleme yaptı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül, sınır ötesinde inceleme yaptı

Başkan Akat’tan kadın çalışanlara 8 Mart hediyesi

Başkan Akat’tan kadın çalışanlara 8 Mart hediyesi

Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor

Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor

Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?

Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?

Afrin’deki Mehmetçiğe öğrencilerden moral mektubu

Afrin’deki Mehmetçiğe öğrencilerden moral mektubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.