Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!

SÖZCÜ yazarı Soner Yalçın'ın gündeme getirdiği ve tartışma yaratan Üsküdar Çengelköy'de eski Kuleli Askeri Lisesi'nin ve tarihi Kaymak Mustafa Paşa Camii'nin yanında bulunan Yakamoz Restoran için CHP harekete geçti.

Kadir Mısıroğlu'nun A Haber'de sansürlenen “Buranın tapusu 40 seneden fazladır benim, 1977'den beri. Mal sahibi olmak suç mu” sözleri ile sahibi olduğunu kabul ettiği boğaza nazır lokantanın kaçak bölümlerine işlem yapılması için CHP'li İBB Meclis üyeleri Nadir Ataman, Hüseyin Sağ İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuruda lokantanın kaçak bölümleri ile ilgili dikkat çekici tespitler yapıldı.

Eski ve yeni fotoğraflar karşılaştırıldığında kazık çakılarak mülkiyeti Kadir Mısıroğlu'na ait restoranın denize doğru enine 6 metre, boyuna 40 metre olmak üzere yaklaşık 250 metrekare büyütüldüğü vurgulandı. Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ koruma kuruluna yaptıkları başvuruda kaçak lokanta ile ilgili imara aykırı yapılaşmaya karşı bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Onaylı restorasyon projesine ve İBB Meclis kararına aykırılıkların tespit edilmesini istedi.