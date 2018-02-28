Kadir Mısıroğlu restoranı açıkladı ama...

Kurtuluş Savaşı için “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen Kadir Mısıroğlu yaklaşık bir ay hastanede tedavi gördü. Kadir Mısıroğlu hastanede AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman gibi isimler tarafından ziyaret edildi.
Bu ziyaretler sonrasında gündeme gelen Kadir Mısıroğlu’nun kim olduğunu, Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın köşesine taşıdı. Yalçın yazısında, Milli Görüş’ün lideri Necmettin Erbakan’ın kendisini neden hiç sevmediğinden MİT ve Genelkurmay arşivlerinde “İngiliz casusu” denilen Şeyh Kıbrısi ile olan ilişkisine, yurtdışına kaçışından İngilizlerle kurduğu ortak dile kadar birçok yönüyle Kadir Mısıroğlu’nu anlattı.
Soner Yalçın yazısının son bölümünde Kadir Mısıroğlu’nun sahibi olduğu boğazdaki mekana dikkat çekerek şöyle demişti:
“Mısıroğlu'nun Kuleli Askeri Lisesi yanındaki Kuleli Yakamoz Restaurant, 15 Temmuz FETÖ darbesi gecesi ne yaptı? Kadir Mısıroğlu'nun adı bir yerde geçecek de, o iş karışık olmayacak!”
Soner Yalçın’ın köşesindeki fotoğrafta ise Kadir Mısıroğlu’nun sahibi olduğu restoranının fotoğrafı yer alıyor ve altında şöyle yazıyordu: “Osmanlı hayranı, Atatürk düşmanı Fesli Kadir’in denize sınır Yakamoz Restaurant’ı 10 milyon dolara satmak istediği iddia edilmişti. Mekan halâ onun.”
A HABER KANALI HAREKETE GEÇTİ
Soner Yalçın’ın yazısının ardından A Haber o restorana gitti. Yazıdaki diğer bölümlere ilişkin bir itiraz yoktu. Ancak yayınladıkları haberde restoranın Kadir Mısıroğlu’na ait olmadığını iddia ettiler ve Soner Yalçın’ın “doğruyu yazmadığını” söylediler.
İşte A Haber'in o videosu;
KADİR MISIROĞLU’NDAN A HABER’E TOKAT GİBİ YANIT
A Haber tedavisinin ardından taburcu olan Kadir Mısıroğlu ile evinde yayın yaptı.
Bu kez Mısıroğlu’dan restoranın kendisine ait olmadığı yönünde beyanat almak istiyorlardı.
Ancak olmadı.
Kadir Mısıroğlu, Sözcü gazetesini eline alarak aynen şöyle dedi:
“Bu komünistlere diyeceksin ki ‘mal sahibi olmak suç mu yav.’ Sen diyebiliyor musun bunu gayrimeşru edindin. Diyebiliyor musun bu lokantasında içki satılıyor. Manşetlik ne var? Buranın tapusu 40 seneden fazladan beri benim. Tapu 1977’de…” (Odatv)
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