Kadir Mısıroğlu restoranı açıkladı ama...

Kurtuluş Savaşı için “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen Kadir Mısıroğlu yaklaşık bir ay hastanede tedavi gördü. Kadir Mısıroğlu hastanede AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman gibi isimler tarafından ziyaret edildi.

Bu ziyaretler sonrasında gündeme gelen Kadir Mısıroğlu’nun kim olduğunu, Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın köşesine taşıdı. Yalçın yazısında, Milli Görüş’ün lideri Necmettin Erbakan’ın kendisini neden hiç sevmediğinden MİT ve Genelkurmay arşivlerinde “İngiliz casusu” denilen Şeyh Kıbrısi ile olan ilişkisine, yurtdışına kaçışından İngilizlerle kurduğu ortak dile kadar birçok yönüyle Kadir Mısıroğlu’nu anlattı.

Soner Yalçın yazısının son bölümünde Kadir Mısıroğlu’nun sahibi olduğu boğazdaki mekana dikkat çekerek şöyle demişti:

“Mısıroğlu'nun Kuleli Askeri Lisesi yanındaki Kuleli Yakamoz Restaurant, 15 Temmuz FETÖ darbesi gecesi ne yaptı? Kadir Mısıroğlu'nun adı bir yerde geçecek de, o iş karışık olmayacak!”

Soner Yalçın’ın köşesindeki fotoğrafta ise Kadir Mısıroğlu’nun sahibi olduğu restoranının fotoğrafı yer alıyor ve altında şöyle yazıyordu: “Osmanlı hayranı, Atatürk düşmanı Fesli Kadir’in denize sınır Yakamoz Restaurant’ı 10 milyon dolara satmak istediği iddia edilmişti. Mekan halâ onun.”