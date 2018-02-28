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Kadir Mısıroğlu restoranı açıkladı ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 07:24 | Son Güncelleme

Gündemdeki isim Kadir Mısıroğlu ile ilgili olay yaratacak görüntüler ortaya çıktı. Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın kaleme aldığı yazıda dikkat çeken ifadelerle aktarılan Mısıroğlu'na ait bu görüntüler yine gündeme bomba gibi düşecek...

Kurtuluş Savaşı için “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen Kadir Mısıroğlu yaklaşık bir ay hastanede tedavi gördü. Kadir Mısıroğlu hastanede AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman gibi isimler tarafından ziyaret edildi.

Bu ziyaretler sonrasında gündeme gelen Kadir Mısıroğlu’nun kim olduğunu, Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın köşesine taşıdı. Yalçın yazısında, Milli Görüş’ün lideri Necmettin Erbakan’ın kendisini neden hiç sevmediğinden MİT ve Genelkurmay arşivlerinde “İngiliz casusu” denilen Şeyh Kıbrısi ile olan ilişkisine, yurtdışına kaçışından İngilizlerle kurduğu ortak dile kadar birçok yönüyle Kadir Mısıroğlu’nu anlattı.

Soner Yalçın yazısının son bölümünde Kadir Mısıroğlu’nun sahibi olduğu boğazdaki mekana dikkat çekerek şöyle demişti:

“Mısıroğlu'nun Kuleli Askeri Lisesi yanındaki Kuleli Yakamoz Restaurant, 15 Temmuz FETÖ darbesi gecesi ne yaptı? Kadir Mısıroğlu'nun adı bir yerde geçecek de, o iş karışık olmayacak!”

Soner Yalçın’ın köşesindeki fotoğrafta ise Kadir Mısıroğlu’nun sahibi olduğu restoranının fotoğrafı yer alıyor ve altında şöyle yazıyordu: “Osmanlı hayranı, Atatürk düşmanı Fesli Kadir’in denize sınır Yakamoz Restaurant’ı 10 milyon dolara satmak istediği iddia edilmişti. Mekan halâ onun.”

A HABER KANALI HAREKETE GEÇTİ

Soner Yalçın’ın yazısının ardından A Haber o restorana gitti. Yazıdaki diğer bölümlere ilişkin bir itiraz yoktu. Ancak yayınladıkları haberde restoranın Kadir Mısıroğlu’na ait olmadığını iddia ettiler ve Soner Yalçın’ın “doğruyu yazmadığını” söylediler.

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İşte A Haber'in o videosu;

KADİR MISIROĞLU’NDAN A HABER’E TOKAT GİBİ YANIT

A Haber tedavisinin ardından taburcu olan Kadir Mısıroğlu ile evinde yayın yaptı.

Bu kez Mısıroğlu’dan restoranın kendisine ait olmadığı yönünde beyanat almak istiyorlardı.

Ancak olmadı.

Kadir Mısıroğlu, Sözcü gazetesini eline alarak aynen şöyle dedi:

“Bu komünistlere diyeceksin ki ‘mal sahibi olmak suç mu yav.’ Sen diyebiliyor musun bunu gayrimeşru edindin. Diyebiliyor musun bu lokantasında içki satılıyor. Manşetlik ne var? Buranın tapusu 40 seneden fazladan beri benim. Tapu 1977’de…” (Odatv)

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Okuyucu Yorumları 112 yorum
sayın kadir mısıroğlu ,yiğitçe ,sözcüye, tam alnının çatısına, bir kurşun gibi cevabını yapıştırmış,helal olsun.
@ademtoyan Sözcüye mi yapıştırmış cevabı... Yoksa A habere mi... Sen haberi nerenle okuyorsun...
@ademtoyan Haberi okusan sözcünün haberini doğruladığını anlarsın ama sizin ki koşulsuz sevgi olduğu için okumaya ihtiyacınız yok meeee diyin yeter.
@ademtoyan boş yapma
Saman az gelince kafaya vurmuş, okumaktan aciz.
@ademtoyan salaksın
ulan ne koyun sürüsü milletsiniz bee
@ademtoyan Kadir beyin fesinin altında huni var.Neden fesini hiç çıkarmıyor hiç merak ettin mi:)
ademmm yorumun bir gulduruyo la hafif nerenl3 okudun sen haberi
bu insani tanimaniz icin bu adami okumaniz ve dinlemeniz lazim .onyargili kulaktan dolma laflarla inanmayin herseye
@gid26 keşke yunan galip gelseydi diyen bu adam daha ne kadar anlamak lazım?
@gid26 kurtulus savasinda yunan galip gelseydi diyen adami! ( adam dediysem lafin gelisi) dinlemeye gerek yoktur bence kaldiki dinleyin okuyun dediginiz adam deli raporu olan birisidir delinin nesini dinleyecegiz!!!
e ne oldu şimdi a kanal . hayatınız yalan dolan
BIRAKIN BU DANGALLAĞI FAZLA ÜZERİNE DÜŞMEYİN,DÜŞTÜKÇE KENDİNİ BİRŞEY SANIYOR.REİS DEĞER VERİYOR ,ODA BİZİ ENTERESE ETMEZ.
Mısıroğlu tapu benim derken, restorant sahibi de kendisinin hiçbir ilgisi yoktur diyor. Burada da bir gariplik var
Bence Sözcü gazetesi yazarının gerçekten kim olduğu araştırılmalı.Artık millet bu yalan haberleri yemiyor.Başka şeyler bulun kendinize.
Zır cahil yalan haber yapan sözcü mü a haber mi, kör olmuşsunuz iyice.
a haber demek, iftira demek, yalan demek, vs... gerisini siz anladınız
o zaman soralim sana misirpuskulu o tirilyonluk mekani nasil aldin hangi parayla buna cevap ver ingiliz, yunan sevici?
iyide adam yillardir avukatlik yapmis okumus, yazmis, ticaret yapmis burada calma cirpma hak yeme var mi yok. ee sıkınti nerde
haber bulamadınız mı böyle boş haberler yapıyorsunuz...
ülkenin en rezil en yalancı en sahtekar en yalaka tv kanalları a haber beyaz tv atv iktidar yalakası bunlar
UYUŞTURUCUYA PARA VERMEYE GEREK YOK A HABER DİNLE YETER
sırf Tayyip Erdoğan bu adamı hastanede ziyaret ettiği için savunan adamlar var..bu adam şizofren bence ilber ortayli kıçıyla gülüyor bu adama..Tayyip İsraile iyi dese içimizdeki vatan hainleri İsrail sempatizanı olacaklar..
@gozcan_h5 CumhurBaşkanımız siyaset adamıdır. diğerleri ise koyundan farkı yok liderimizi desteklemek farklı şey her dediğini aynen kabul etmek çok farklı.Bizim CUMHURBAŞKANIMIZ iyi bir kişi ve lider.. EĞER Deseki elimi öpen etrafımda dönen cennetliktir çok kişi hemen bunu yapar işte bunlar koyunlardır.
@ozkan.uzunay özkan bey sen bu kadir mısıroğlu denilen adamla aynı görüşü paylaşan hocam diyen bir cuhurbaşkanımıza ne kadar güvenirsin..osmanlı bir imparatorluktur..araplarda lazlarda türklerde kürtlerde vardır..ben türküm ama osmanlıyı onlarda sahiplendi zamanında..hatat mısır ve israilli yahudilerde osmanlı torunudur..osmanlı felsefesi güzeldir..ama bu kadir mısıroğlu din diyor..osmanlıda 3 de 1 gayrimüslim sartı vardır mebusan meclisinde bile..yazacak çok seyım var ama yarim dar sığmadı
ulan ahbr bir kerede şaşırt beni.
@kocero_1979_nyyac sen yavşak medyayı izleee hep şaşıracaksın zaten capulcuuuuuuu
bu feslinin ne özelliği varki hangi kitabı daha doğrusu hangi zırvaları milyonlarca satmışki bu 10 milyonluk lokantayı açacak parayı bulmuş . araştırılması lazım . hoş gerçi artık hukuk devleti değil guguk kabilesi olduğumuz için zordur araştırması nasıl olsa bu devirde yıkama yağlama yapan kazanıyor .
Kadir Mısıroğlu'nu dinleyin millet tahammul ederek dinleyin,tahammül ederek diyorum çünkü anlatılanların dışında farklı şeyler söylüyor. Bende garipsedim ve inanmadım ancak "tarih öğrencisi" olduğum zamanlardan bu yana okutulan tarihteki boşluklar ve yönlendirmeleri gördüp araştırmalar yaptıkça,onun haksız olmadığını gördüm.Daha da garibi bu adamın söylediklerine belgelerle itiraz bir Prof. yok (Tarih mezunu olan biri olarak söylüyorum Tarihi belgeler destekliyor) Önyargısız dinleyin tarihimizde ki ingiliz-siyonist origami sanatıyla yapılmış kartondan aslanları göreceksiniz!!
dinledim evet Atatürk'ü sürekli aşağılıyor, bir köpek gibi bahsediyor sürekli. Sen bunu sindirebiliyorsan dinlemeye devam et bu geriyi
@ilbertay atturkun hain vahdettinin vatanperver olduğu mu doldurulan bir boşluk :D:D:D:D
sen hakikatı konuşmuyor yalan söylüyorsun ülke kurtuluş savaşı zamanında da senin gibi munafıklar karışıklıklardan faydalanıp ingilizlere hizmet ediyordu ülkem insanı artık her olup biteni idrak ve mukayese edebiliyor son söz sen bu konuşmalarla çok yorgan gevecen Ne MUTLU BU GÜZEL ÜLKEYE ; NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE NE MUTLU BU ÜLKEYE HİZMET EDENE
Evlat olsa sevilmez.....
kabul et ingiliz uşağı mısır püskülü ajansın baban deden gibi. hainsin. haramzedesin.yalancısın. ağzından salyaların aka aka iftira ve yalan söylüyorsun. tez zamanda cehennemdeki sana ayrılan yere gidersin inşallah.cumhuriyetimizde senin gibi bir pislikten temizlenir.
Çok mor olmuşlar:)) Ama münafıklık enteresan. Mor da olsa devam:))
sosyalistler inançsız hadi diyelim ya sen kadir mısıroğlu fesli şempaze sen tam bir ataistsin çünkü allaha inancın olsa allahın yarattığı kula kulluk etmez bu şekilde konuşmazsın siz ve sizin gibi insanlar TÜRK düşmanı TÜRKİYE düşmanıdır ajan ve fitne fesatsınız Rabbim sizin gibilerden bu ülkeyi korusun inşallah.
oda tv.sözcü nedim bunlar haber yapmışsa % 99 zu YALANDIR % 1 ride dedikodudur.
Beyin yıkama ve gerçekleri saptırtma, her türlü yalakalık ve yalamalığın yapıldığı A Haber kendi yandaşı ile bir kez daha rezil edilmiş. Ama hiç utanıp sıkılmadan aynı eylemlere devam edecektir.
Ne gereksız adam bu ya gunumuzde bu tipler bır hayli çoğaldı
bu tipler yabancılara çalışan ajanlardır.Zamanına fetö de Atatürk e saldırdı.Baglantısı abd cıktı.Bu da ınanın ıslamı kullanan Adnan Oktar tarzı ajandır.Ataturk e saldıran vatan hainidir.İslam ülkelerini içinde en güçlüsü Türkiyedir.Bunu sağlayan da Atatürk'un temelini attığı Cumhuriyettir.
@serdarkalayci29 Allah'ın ayetlerine "gökten indiği zannedilen safsatalar" diyen birini İslam dini ile bağdaştırmak senin cehaletini ortaya koymuş, boşuna debelenme ...
@seyit_uzunoglu kuran zaten gokten ınmedı, ağaç yapraklarına keçi derilerine yazıldı, peygamber oldukten 23 yıl sonra da kitap haline geldi ama siz çok müslümansınız ya sadece inanın bilmeyin ve öğrenmyn, siz koyun olduğunnuz için sırf bu kafayla başınıza hep çoban istediniz
@seyit_uzunoglu boş konuşma...bilmiyosan bak öğren...
oda tv haberi ise at çöpe
SÖZCÜ GAZETESİ KİME ÇALIŞIYOR...!!! SİZ TÜRKMÜSÜNÜZ...!!! BENCE DĞİLSİNİZ.. SİZ BU VATANA İHANET EDEN GRUPLARSINIZ... GEBERİN ARTIK ...ALLAH BELANIZI VERSİN...
@fthkrkmz_2016 mal olduğunu anlatmana gerek yok
LANET OLSUN SANA VE SENİ DESTEKLEYEN ZİHNİYETE ! ALLAHa HAVALE EDİYORUM BU ÜLKEYE ZARAR VERENLERİ !
Bu adamın yazdıklarını okumanız lazım. Mesela Shakespeare, müslümandır adı Şeyh Pirdir demişti. Belgeleride vardı.Aklından uydurmaz bu adam
@msozaldi Sende elimdeki belgelere göre yaşamıyorsun. bende belgesiz konuşmam
bu ilkede sadece koministler mi boğazlarda restaurant işletecek ortaköyde ki her zamandki gittiğiniz restorant kimin boynerlerin bir çay 10 tl .. yani kadir mısıroğlu üzüerinden islama saldır oda tv yazıklar olsun asıl ingiliz ajanı sensin soner yalçının ne olduğu belli kominist bile değil
@afmet_1058 kardeş bu ülkede elbette ki her müteşebbis restaurant işletebilir koşullarını yerine getirmek suretiyle. Lakin sen meseleyi anlayamamışsın. Her restaurant işletenin Atatürk'e hakaret etmek gibi bir yetkisi mi var? Mesela ben devlet büyüklerine hakaret edebilir miyim? Hayır, eee o zaman bu zevatta tarihçiyim adı altında sağa sola bok sıçratıp hakaret etmeyecek. Ha restaurant işletecekmiş, üsturubuyla işletsin. Ha kitap yazacakmış hakaret yağdırmadan yazsın. Yukarıda bir yorum paylaştım bakarsın. Eğer yalan ise buyursun savcılar araştırsın. Hodri meydan
elinde olsa darbe yapar cumhuriyeti yıkar vatanı yunana ingilize satar fetöden ne farkı var bunun cumhurbaşkanıda bufikre saygı duyuyorki ziyarete gidiyor demek
Bu ülkede her kim Atatürk'ü kötülüyorsa bilinsin ki dedelerini zamanında denize döktüğü içindir.
her şey bir kenara da saray'a memur tayin edilen milliyetçi, vatansever Bahçeli bu hakaretçi hakkında ne düşünüyor? Akkurtlar nirdesiniz? Çıksanıza meydana o çook sevdiğiniz vatanınız için.
Kralın soytarısı...
yazar soner yalçın sen tapu müdürü falanmısın kaşınıyorsun sende sankı
Restoran benim dediği röportaj nerede?
Kadir Mısırlıoğlu'nun tarihle ilgili ortaya sunduğu tezlerinin doğru olduğu kanaatindeyim. Çünki hiç bir profesör çıkıpta bu adama muhalefet olamıyor.Ellerinde onun tezlerini çürütecek bir sunumları yoktur. Biraz araştırınca Mısırlıoğlu'nun haklılığını aklıbaliğ olan herkes görür.
@seyit_uzunoglu Herkesle her kanalda tartışırım demişti, ama ilber dahil kimse çıkmıyor karşısına. Ancak ekran başından deli diye sallayıp duruyorlar. Sizin aklınız bununkinden azmı peki çıkın karşısına söylediklerinin aksini ispatlayın.
boş laflar, boş adamlar.
Bırakın Bu Soytarıyı haber yapmayı Kendini Adam yerine koyacak. Kurtuluş savaşını bunun gibi Örümcek kafalılar olmasaydı çok daha rahat kazanabilirdik. Birde Osmanlı tarihi biliyormuş hadi canım oradan... Sen Hem Osmanlının Hem Türkiyenin yüz karasısın.
hemen din tüccarlığı içki satılıyor mu?:)) haram yeniyor mu fes lağım kafa
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