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Kadırga Yayla Şenliği yapıldı; üstü açık camide namaz kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Özkürtün beldesinde geleneksel olarak düzenlenen Kadırga Yayla Şenliği, bu yılda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Kadırga Yayla Şenliği yapıldı; üstü açık camide namaz kılındı

İnan KALOYUNCU/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Özkürtün beldesinde geleneksel olarak düzenlenen Kadırga Yayla Şenliği, bu yılda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kadırga Yaylası, çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılarla dolup taştı.
Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde, her yıl Temmuz ayının üçüncü haftasında Kadırga Yaylası'nda düzenlenen ve Otçu Haftası olarak adlandırılan şenlik, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yayla şenliğine katılanların bir bölümü bir gün önceden yaylaya giderek obalarda eğlenceler düzenledi. Sabah saatlerinde obalarından gruplar halinde yola çıkan yaylacılar, Kadırga’da buluştu.
Bugün 2500 metre yükseklikteki yaylada bulunan ünlü üstü açık camide topluca kılınan namazın ardından şenlikler başladı. Çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılar, Kadırga Pazarı'ndan alışveriş yapıp, horon oynadı. Pazar yerinde, Kürtün ekmeği ve pestil yoğun ilgi gördü. Horon Düzü'nde binlerce kişiyle oluşturulan büyük halkadaki yaylacılar, saatlerce horon oynadı.
Kadırga Yayla Şenliği'ne katılan yaylacılardan Muhammet Türkmen, Kadırga Yaylası Şenlikleri'nin vatandaşların birbirini tanıması için çok önemli bir fırsat olduğunu söyleyerek “Eğer bu şenlikler olmasa, bu millet birbirini tanıyamaz. Şenlikler için İstanbul’dan, İzmir’den, Almanya’dan, her yerden buraya geliyorlar. Bu dağları şenlendiriyorlar" dedi.
Kadırga Yaylası'nın altyapısının düzenlenmesine katkı sağlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şenliğin yüzyıllardır devam ettiğini, kadim bir gelenek olduğunu söyledi. Türkmen, “Trabzon, Giresun, Gümüşhane illerinin ortak yaylası Kadırga’dayız. Gördüğünüz gibi hava güzel. Bu dağlarda havanın güzel olmasını her zaman yakalayamayız. İstanbul’dan, Ankara’dan, özellikle yurt dışından bütün gurbetçiler yayla şenliği için geldiler. Otçu Şenliği yüzyıllardır devam ediyor. Bu kadim bir gelenek. Her yıl yöresel kıyafetlerimizi giyeriz. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği hepsi horon oynar. Yöresel oyunumuz kemençe eşliğinde devam eder. Otçu Şenliği'nin bizin için önemi şudur. Hasret sona erer, özlem biter. Burası kavuşma, kucaklaşma yeridir. Bütün gurbetçiler yıllık izinlerini bu günlere ayarlar” dedi.

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Kadırga Yayla Şenliği yapıldı; üstü açık camide namaz kılındıKadırga Yayla Şenliği yapıldı; üstü açık camide namaz kılındıKadırga Yayla Şenliği yapıldı; üstü açık camide namaz kılındıKadırga Yayla Şenliği yapıldı; üstü açık camide namaz kılındı

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