Kadirli'de 15 bin kişilik iftar

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Geleneksel Andırın Caddesi İftarı' etkinliğine yaklaşık 15 bin kişi katıldı.
Kadirli Belediyesi tarafından Andırın Caddesi'ndeki organize edilen iftar yemeğine Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. Kuran Tilaveti ile başlayan iftar programında konuşan Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Ramazan ayının manevi hazzını birlikte yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi. Ramazan'ın paylaşmak ve samimiyet olduğunu belirten Başkan Tarhan, şöyle konuştu:
"Ramazan ayında böyle güzel bir kalabalıkla buluşarak iftar açmak, hepimiz için ayrı bir onurdur. Bugün burada Ramazan'ın manevi duygusunu paylaşmanın ve dayanışmanın birlik ve beraberliğin en güzel örneğini yaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca Kadirli'de 7 yıldan bu yana sosyal dayanışmanın bir örneği olan büyük sokak iftarında bir araya geliyoruz. Ramazan ayında aşevimizde günlük 3 bin kişiye 3 çeşit yemek veriyoruz. Bunun yanında aş evimize gelemeyen vatandaşlarımızın evlerine, ekiplerimiz yemeklerini ulaştırıyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın."
FOTOĞRAFLI
Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu
Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!
Bursa'da hastaneye diye evden çıkan kadının, eşinin arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk
Bu halinden eser kalmadı! O artık ‘mavi gözlü beyaz ejderha'
Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
WhatsApp’ın sinir bozan o tuşu sonunda değişiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum