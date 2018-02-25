Kadirli’de pazar yerinde büyük yangın

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde eski pazar yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında onlarca işyeri yandı. Yangında 4 kişi dumandan zehirlenerek ilçe merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, yangın Pazar Mahallesi eski Kapalı Halk Pazarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir işyerinde başlayan yangın bir anda büyüyerek diğer işyerlerine de sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmekte yetersiz kalınca Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz de yangına müdahale için geldi. Arazözlerin de yangına müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında eski pazar yerinde bulunan işyerlerinin büyük kısmı tamamen yandı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi ilçede bulunan çeşitli hastanelere ambulanslar ile kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren kişilerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Büyük çapta maddi hasar meydana gelen yangında işyerleri yanan esnaf yangına geç müdahale edildiği gerekçesiyle itfaiye ekiplerine saldırdı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
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