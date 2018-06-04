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Kadriyeli taksicilerden eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Kadriye Taksi Kooperatifi üyesi taksiciler, korsan taşımacılığa karşı eylem yaptı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde Kadriye Taksi Kooperatifi üyesi taksiciler, korsan taşımacılığa karşı eylem yaptı. Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kadriye Taksiciler Kooperatifi üyesi esnaf, araçlarıyla geldikleri Belek turizm merkezindeki bir otel önünde eylem yaptı. Eylemdeki amaçlarının otel içerisindeki araç kiralama şirketlerinin korsan taşımacılık yapması olduğunu söyleyen esnaf, araç kiralama şirketlerinin VIP minibüs ve araçlarla otelden müşteri alıp, çeşitli yerlere götürdüklerini belirtti. Taksicilerin eylemi sırasında polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan eylemin yasalara aykırı olduğu bildirilerek, izin alınması konusunda uyarı yaptı. KAYMAKAMDAN UYARI Kaymakam Haluk Şimşek de olay yerine gelerek, taksici esnafıyla görüştü. Şimşek, "Hakkınızı arayabilirsiniz ama yol kapatmak, eylem yapmakla hakkınızı arayamazsınız. Sorun konuşularak çözülür" dedi. 'CUMHURBAŞKANIMIZ BİLE UBER TAŞIMACILIĞINA KARŞI' Kadriye Taksiciler Kooperatifi Başkanı Abdullah Kocabıyık, "Uzun süredir bu sorun devam ediyor. Otel içerisindeki rent a car (araç kiralama) şirketi korsan taksicilik yapıyor. Bundan dolayı taksici esnafı öfkeli. Hakkını yedirmemek istiyor. Amacımız kesinlikle bölgeye zarar vermek değil. Sadece rent a car'ların kendi işlerini yapmalarını istiyoruz. Minibüslerle D2 Belgesi bulundurarak sürekli havalimanına transfer yapmalarına karşıyız. Yasal olarak bunların ücretli transfer yapma hakkı yok. Otel içerisinde rent a car şirketleri resmen korsan taksicilik yapıyor. Kaymakam Bey de geldi, otel yetkilileriyle görüşüldü. Net bir sonuç alınamadı. Bu sorunun çözümünü yetkililerden bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız bile konuşmasında UBER taşımacılığına karşı olduğunu ve taksicilerin yanında olduğunu söyledi" diye konuştu. Eylemin ardından taksici esnafı dağıldı.

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