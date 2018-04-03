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Kadroya geçişlerini pasta keserek kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışan taşeron işçileri kadroya geçişlerini pasta keserek kutladı.Hükümet tarafından taşeron işçilerle ilgili 696 sayılı Kanun Hükmünde Karaname’de yayımlanan taşeronların kadroya geçişi 2 Nisan olarak belirtilmesinin ardından işlemleri tamamlanan taşeron işçiler farklı bir sevinç yaşadı.

Kadroya geçişlerini pasta keserek kutladılar

Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışan taşeron işçileri kadroya geçişlerini pasta keserek kutladı.
Hükümet tarafından taşeron işçilerle ilgili 696 sayılı Kanun Hükmünde Karaname’de yayımlanan taşeronların kadroya geçişi 2 Nisan olarak belirtilmesinin ardından işlemleri tamamlanan taşeron işçiler farklı bir sevinç yaşadı. Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışan taşeron işçiler sözleşmeye imza atarak kadroya geçişlerini pasta keserek kutladı. Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari Mali İşler Müdürü Ali Güner, kadro alan personeli tebrik ederek iş hayatlarında başarılar diledi.

Kadroya geçişlerini pasta keserek kutladılar

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