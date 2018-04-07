Kadroya geçmeyi beklerken işten çıkarılan işçiler ’Oturma’ eylemi yaptı

Kayseri’de, Taşeron Yasası ile kadroya geçmeyi beklerken gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını iddia eden yaklaşık 10 kişi, oturma eylemi yaptı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışırken, kadroya geçmeyi bekleyen ama hastaneden bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia eden 10 kişi, hastane önünde oturma eylemi yaptı. Burada işçiler adına bir açıklama yapan Deniz Erişir, "Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde taşeron olarak çalışan 150 işçi, güvenlik soruşturmasından ve sözlü mülakattan geçmelerine rağmen arşiv soruşturması gerekçe gösterilerek işine son verildiği söyleniyor. Fakülte bünyesinde çoğu arkadaşımız 10 yılın üzerinde hizmet verdi. Sonumuz böyle mi olacaktı? İnsan kaynakları ile görüşüyoruz. Bizlere ’İşinize son verildi. Tazminatlarınız için şirket ile görüşün’ diyorlar. ’Herkese koşulsuz şartsız kadro’ söylemleri nerede kaldı? Sözler tutulmadı. İşine son verilen biz işçilere haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Arşiv soruşturması adı altında işten çıkarıldığımız söyleniyor. Suç yok ama işten çıkarma var. Bütün gerekli işlemlerden başarıyla geçen işçiler olarak neden böyle yapıldı, gerekçesi nedir?" ifadelerini kullandı.

Erişir ayrıca, "Taşeronu kaldırıp iş güvencesi getireceğini söyleyen hükümet yetkililerine bir kez daha sesleniyoruz. Yıllardır hizmet verdiğimiz kurumun sadece önümüze bir kağıt koyarak kapı dışı etmesini sindiremiyoruz. İtirazımızı kullandık. İşimize sahip çıktığımız kadar bize sahip çıkılmıyor. Hiçbir gerekçe bildirilmeden kapı dışına konulmamız, bizi suça teşvik etmez mi? Eşimize ve çocuklarımıza ne diyeceğiz? İşten çıkarılınca toplumdaki algı FETÖ’cü oluyor. Bizim FETÖ ile hiçbir bağlantımız yoktur. Keyfi uygulamalar son bulmalı. Tek isteğimiz işimize geri dönmek ve kadrolu çalışmaktır" diye konuştu.