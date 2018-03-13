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Kafası bidona sıkışan yavru köpek son anda kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 09:14 | Son Güncelleme

Kars’ta yiyecek ararken kafasını soktuğu bidondan çıkaramayan yavru köpek vatandaşlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.Kars’ta yemek arayan yavru köpek, yol kenarında gördüğü boş bidonunun içerisine soktuğu kafasını bir daha çıkaramadı.

Kars’ta yiyecek ararken kafasını soktuğu bidondan çıkaramayan yavru köpek vatandaşlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Kars’ta yemek arayan yavru köpek, yol kenarında gördüğü boş bidonunun içerisine soktuğu kafasını bir daha çıkaramadı. Tüm çabalarına rağmen kurtulamayan köpek daha sonra başındaki bidonla birlikte yol kenarında dolaşmaya başladı. Kafasında bidonla gezen köpeği görenler vatandaşlar önce yavru köpeği yakalamaya çalıştı. Kaçmaya çalışan köpek daha sonra yanına gelen vatandaşların bidonu çekmesiyle kurtuldu.
Yavru köpek daha sonra kaçarak gözlerden kayboldu.

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