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Kafası su borusuna sıkışan kedi, itfaile tarafından kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, başı plastik su borusuna sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kafası su borusuna sıkışan kedi, itfaile tarafından kurtarıldı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, başı plastik su borusuna sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde bir kedinin başını plastik su borusuna sıkıştırdığını fark eden çevre sakinleri, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, su borusunu keserek kediyi kurtardı. Herhangi bir yara almayan kedi, kaçarak bölgeden uzaklaştı.
Mahalle sakinleri, yaptığı çalışmadan dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür edip, çay ikram etti.

FOTOĞRAFLI

Kafası su borusuna sıkışan kedi, itfaile tarafından kurtarıldı

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