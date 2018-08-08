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Kafası teneke kutuya sıkışan yavru ayı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

Van'ın Çaldıran ilçesinde yavru ayının başındaki teneke kutu, zabıta ekiplerince makasla kesilerek çıkarıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde yiyecek ararken kafası teneke kutuya sıkışan yavru ayı, zabıta ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı.

Kazgölü mevkisinde vatandaşlar, çöpleri karıştırırken kafası teneke kutuya sıkışmış ayı yavrusu gördü.

Ayının kafasındaki kutuyu çıkarmak için uğraş verdiğini fark eden vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Hayvanın bulunduğu yere gelen ekipler, veteriner hekimlerin yardımıyla ayıyı yakalayarak kafasındaki kutuyu makasla kesti.

Yarım saatlik çalışmanın ardından kafasındaki kutu çıkarılan ayı, tekrar doğaya salındı.

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ayı Çaldıran teneke kutu Van

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