Kafasına mermer düşen kişi hayatını kaybetti

Trabzon'da caddede yürürken bir binadan kafasına mermer parçası düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi'nde yürüyen Yaşar Yıldırım'ın (55) kafasına tadilat yapılan bir binanın ikinci katından mermer parçası düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada Yaşar Yıldırım'ın, Trabzonspor'un altyapısında bir dönem kaleci antrenörlüğü yaptığı öğrenildi.