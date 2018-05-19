Kafasındaki mermi 40 yıl sonra fark edildi! Sorduğu soru şaşkınlık yarattı

Trabzon’un Arsin İlçesi’nde yaşayan ve Yolüstü Mahallesi’nin muhtarlığını yapan Mustafa Tiryaki (61), 29 Temmuz 1978’de Şanlıurfa Jandarma Hudut Taburu’nda vatani görevini yaparken, Suriye sınırında kaçakçılarla girdiği çatışmada yüzünden aldığı kurşunlarla ağır yaralandı.

Gaziantep ve Trabzon’da yaklaşık 2 ay tedavi gören Tiryaki’nin yüzündeki 4 kurşun parçası çıkarıldı. Hava değişimi verilen ve vatani görevini tamamlayan Tiryaki, başı sık sık ağrıdığı için ilaç kullanıyordu. Ancak ağrıların artması üzerine önceki hafta hastaneye başvuran Tiryaki, çekilen röntgen ve tomografinin sonuçlarını gösterdiğinde şok yaşadı. Doktor, beynin sol alt yanında kurşun olduğunu belirtti.

Tiryaki, “Askerlik yaptığım yıllarda hastanelerde bugünkü gibi cihazlar yoktu. Yüzümdeki kurşun parçalarını da iltihaplanma olunca fark etmişlerdi. Yıllarca çektiğim baş ağrısının sebebi buymuş. Doktor, ameliyat ile kurşunun alınması gerektiğini söyledi. Biraz riski varmış ama yapacak bir şey yok. Ben sadece bu ameliyatı olurken ölürsem şehit olacak mıyım, onu merak ediyorum” dedi.