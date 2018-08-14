Kafaya alınan darbe intihara eğilimi artırıyor

Danimarka'da yürütülen bir araştırma, kafaya alınan ciddi darbelerin intihara eğilimi artırdığını ortaya koydu.
Danimarka İntihar Önleme Araştırma Enstitüsünün, 1980-2014 yılları arasında 7 milyon kişinin sağlık kayıtlarına dayandırdığı çalışmada, her 20 intihardan birinin ciddi beyin zedelenmeleri sonucu olabileceği tespit edildi.
Çalışmada trafik kazası, saldırı ya da düşme sonucu oluşan beyin zedelenmelerinin kişilerde bellek problemleri, öfke hali ya da kişilik değişiklikleri gibi uzun süreli semptomlara yol açtığı ifade edildi ve bu tip zedelenmelere maruz kalan kişilerin intihara eğiliminin daha fazla olduğu belirtildi.
Enstitüden Dr. Trine Madsen, travmatik beyin zedelenmelerinin intihara varan ciddi sonuçlara yol açabileceğini kaydetti.
Dünyada intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında Güney Kore, Sri Lanka, Litvanya, Moğolistan, Kazakistan ve Belarus yer alıyor. Listede Danimarka 48. sırada bulunuyor. En az intiharın görüldüğü ülke ise Bahamalar.
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