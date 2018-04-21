Kafede tartıştığı arkadaşlarını vurdu: 2 yaralı

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA) KARTAL'DA alacak verecek tartışmasında silahlar konuştu. Kafede oturan üç arkadaşın tartışmasında Bahtiyar T. diğer iki arkadaşını silahla ateş ederek vurdu. Olay dün saat 14:30 sıralarında Kartal Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Bahtiyar T., Muhammet K. ve Ali Kemal İ. kafede oturuyorlardı. İddiaya göre üç kişinin arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bahtiyar T. silahını çıkartarak Muhammet K. ve Ali Kemal İ.'ye ateş etti. Ardından da olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Muhammet K. ve Ali Kemal İ. ambulansla Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından polis şüpheli Bahtiyat T.'yi çok geçmeden yakalayarak gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sırada kafenin hemen yanında bulunan parkta çocuklar oyun oynuyordu. Açılan ateşin ardından kafenin kırılan camları oyun parkının hemen yanına düştü. Vatandaşlar çocuklarını alıp hızlıca olay yerinden uzaklaşırken olayda şans eseri başka kimse zarar görmedi.
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