HABER

Kafenin geliri ihtiyaç sahiplerine

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

TOKAT Belediyesi tarafından Yeşilırmak üzerinde hayata geçirilen 'Kanal Tokat' projesi kapsamında hizmete giren iki kafenin geliri, ihtiyaç sahibi aileler için Aşevi Müdürlüğü'ne aktarılıyor.

Kafenin geliri ihtiyaç sahiplerine

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT Belediyesi tarafından Yeşilırmak üzerinde hayata geçirilen 'Kanal Tokat' projesi kapsamında hizmete giren iki kafenin geliri, ihtiyaç sahibi aileler için Aşevi Müdürlüğü'ne aktarılıyor.
Tokat Belediyesi tarafından kentin içinden geçen Yeşilırmak üzerinde 'Kanal Tokat' projesi hayata geçirildi. Tarihi Hıdırlık Köprüsü'nü de içine olan proje kapsamında, Yeşilırmak'ta gondollar hizmete girdi, müziğe göre hareket eden ışıklı fıskiyeler yerleştirildi. Projede ayrıca ırmak kenarında iki de kafe açıldı. Liman Kafe ve Millet Kıraathanesi adlı kafeler, vatandaşların özellikle akşam saatlerinde uğrak yeri oldu. Belediye tarafından alınan kararla her iki kafenin geliri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Aşevi Müdürlüğü'ne aktarılmaya başladı.
'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN İNSANIMIZIN MUTLULUĞU'
'Kanal Tokat'ın kentin en önemli birkaç projesinden biri olduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Seçildikten sonra hemen yola koyulduk. Biz ilk etapta 1.5 kilometrelik kısımda böyle bir projeyi hayata geçirmeyi arzu ettik. Bu doğrultuda şehrimizin bu kısmında Hıdırlık Köprüsü'nü içine alacak şekilde bir çalışmayı başlattık. Birinci etapta yapmayı planladığımız Kanal Tokat'ta yüzde 80'ini tamamladık. Bunu daha da genişleteceğiz. Gerek şehrimizin doğu kısmına doğru, gerek şehrimizin batı kısmına doğru genişleteceğiz. Bizim için önemli olan insanımız, bizim için önemli olan insanımızın mutluluğu, memnuniyeti, huzurudur" dedi.
'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK SAĞLANIYOR'
Yeşilırmak kenarındaki Liman Kafe ve Millet Kıraathanesi'nin işletmelerinin belediye tarafından yapıldığını kaydeden Başkan Eroğlu, şöyle konuştu:
"Buraları tamamen bizler işletiyoruz. Tamamen halkımıza çok uygun fiyatlarla halkımıza hizmet veriyoruz. Hemen 400 metre ileride Belediye Fen İşleri Müdürlüğümüzün kullandığı dört dönümlük bir alan var. Orayı da yıkıp, insanlarımızın oturacağı cazibe alanları oluşturduktan sonra şehri izleyecekleri bir kuleyi de yapıp, büyük bir faklılık katacağız. Bugün burada 65-75 gencimize istihdam sağlıyoruz. Diğer taraftan ihtiyaçlı insanlara gelir elde ediyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirleri onlara aş olarak, onlara gıda olarak, onlara nakit yardımı olarak sunuyoruz.''

FOTOĞRAFLI

Kafenin geliri ihtiyaç sahiplerineKafenin geliri ihtiyaç sahiplerineKafenin geliri ihtiyaç sahiplerineKafenin geliri ihtiyaç sahiplerine

PARTNERNalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...Nalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...
Kıyıdan temizlenmeyen martı ölüleri tedirgin ettiKıyıdan temizlenmeyen martı ölüleri tedirgin etti
Van'da Urartuların ayak izine rastlandıVan'da Urartuların ayak izine rastlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...

Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

İlginizi Çekebilir

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da Urartuların ayak izine rastlandı! Korumaya alındı

Van'da Urartuların ayak izine rastlandı! Korumaya alındı

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

Son dakika! İstanbul dahil 14 ilde operasyon

Son dakika! İstanbul dahil 14 ilde operasyon

On Numara sonuçları 13 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü!

On Numara sonuçları 13 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü!

Dr. Oğuz Gündoğdu'dan İstanbul depremi açıklaması: Nisan ayında endişe yaşadık

Dr. Oğuz Gündoğdu'dan İstanbul depremi açıklaması: Nisan ayında endişe yaşadık

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.