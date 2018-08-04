Kafese giren yılan muhabbet kuşunu yedi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde bir evdeki kafesin içine girerek muhabbet kuşunu yiyen yılan, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kafesten çıkarıldı.
Demirli Mahallesi'nde yaşayan Eşref Kaba, evinde masanın üzerinde bulunan kafesteki muhabbet kuşundan bir süre ses gelmemesi üzerine kafesi kontrol etti.
Kafeste yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan bulunduğunu ve muhabbet kuşunu yediğini gören Kaba, durumu itfaiyeye bildirdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yılanın kuşu yedikten sonra tellerin arasından çıkamadığını belirledi.
Üzeri örtülerek dışarı çıkarılan kafesteki yılan, doğaya bırakıldı.
Kafesin içindeki yılan cep telefonuyla görüntülendi.
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