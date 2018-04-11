Kafeterya mahalleyi canlandırdı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Deliktaş Kafeterya büyük ilgi görüyor. Kafeterya ilk günden halk tarafından yoğun ilgi görürken, Dutluca Muhtarı Hüseyin Yılmaz’da Belediye Başkanı Uysal’a teşekkür ederken, mahallede turizm seferberliği başlattıklarını söyledi.
Deliktaş Kafeterya’nın yoğun ilgi gördüğünü anlatan Yılmaz,” Kafeteryanın hizmete girmesi mahallemize büyük bir hareket getirdi. Şu anda mahalle kahvehanelerinde de yoğun bir iyileştirme çalışmamız var. Camimizi de boyuyoruz. Turizm sezonu için yoğun bir hazırlık yapıyoruz. Allah, kısmet ederse 6 Mayıs da mahallemizde geleneksel hayırımızı yapacağız. Kafeteryanın resmi açılışı da o zaman yapılacak. Bütün bu çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanımız Necdet Uysal ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Belediyenin sayesinde mahallemizin çehresi değişti” dedi.
İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki kırsal Dutluca Mahallesindeki Edremit Körfez manzaralı Deliktaş Kaya Sunağı yanında ki kafeteryanın ilk konukları İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, Şube Müdürü Seyfettin Ceylan ve Burhaniye Orman İşletme Şefi Ekrem Türk ve Orman Mühendisi Büşra Kaya oldu. Muhtar Hüseyin Yılmaz’ın misafiri olan konuklar kafeteryaya hayran kaldılar.
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