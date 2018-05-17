KAFFED'den Akşener'e ziyaret

KAFKAS Dernekleri Federasyonu (KAFFED), Büyük Çerkes Sürgünü yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette Akşener'e Çerkes şalı ve 'kamçı' hediye edildi.

KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya ve beraberindeki heyet, Büyük Çerkes Sürgünü'nün 154'ncü yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i ziyaret etti. Akşener, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, Çerkeslerin kendi aile bağlarına, geleneklerine çok düşkün insanlar olduğunu söyleyerek, "Biz de 35 yıldır kaynanası ile yaşayan en iyi gelinlerimizden bir tanesisiniz. Bu ülkenin siyasi ikliminde böyle çoğulcu, herkese kucak açan bir siyasi parti oluşumundan dolayı sizi tebrik ediyorum. Umarım arzu ettiğiniz her şeyi başarırsınız" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Aslankaya tarafından Akşener'e, Çerkeslere ait elde işlenmiş 'kamçı' ve şal hediye edildi. Akşener hediye için, "Çok hoş bir şey bu, muhteşem" yorumunda bulundu.

Görüntü dökümü

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-Ziyaretten görüntü

-Hediyelerin takdimi

-Detay

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

