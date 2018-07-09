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Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 16:35 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Hac ibadeti, sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran, mübarek bir yolculuktur. Bu kutsal yolculukta amaca ulaşabilmek, manevi dünyamıza yeni ufuklar katabilmek, hayatımızdaki güzellikleri çoğaltabilmek için zihnen, fikren ve kalben hazır olmak gerekmektedir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac ibadeti, sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran mübarek bir yolculuktur. Bu kutsal yolculukta amaca ulaşabilmek, manevi dünyamıza yeni ufuklar katabilmek, hayatımızdaki güzellikleri çoğaltabilmek için zihnen, fikren ve kalben hazır olmak gerekmektedir." dedi.

Erbaş, 2018 yılı hac organizasyonunda görev yapacak kafile başkanlarıyla Kızılcahamam'da bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, on binlerce vatandaşı Ravza, Beytullah ve Arafat'la buluşturmak için büyük bir özveri ile son hazırlıkları da yaptıklarını belirterek, "Hac ibadeti sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran mübarek bir yolculuktur. Bu kutsal yolculukta amaca ulaşabilmek, manevi dünyamıza yeni ufuklar katabilmek, hayatımızdaki güzellikleri çoğaltabilmek için zihnen, fikren ve kalben hazır olmak gerekmektedir. Bu hazır oluş için ise hem vatandaşlarımız hem de kendimiz açısından en büyük sorumluluk yine bizlere düşmektedir." diye konuştu.

- "Kafile başkanının hacı adaylarına güven vermesi önemli"

Erbaş, hacı adaylarının ibadetlerini eksiksiz yapmaları ve hac organizasyonunun başarılı olması açısından kafile başkalarının büyük bir özveri ile çalışacağına inancının tam olduğunu dile getirdi.

"Kafile başkanının hacı adaylarına güven vermesi oldukça önemli" diyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu tanışıklık ve güven, gönül bağının kurulmasına vesile olacak, hacı adayını irşada hazır hale getirecek ve muhtemel zorlukların daha kolay aşılmasına vesile olacaktır. İrşat ve tebliğde hikmet, güzel söz, nezaket, sabır ve anlayış gibi nebevi metodun bütün inceliklerine ve ilkelerine riayet etmeliyiz. Her hacımızın arınmış, temizlenmiş, şuurlanmış ve bilinç tazelemiş olarak yeni bir hayata başlama azmi ile dönmesi için gayret edeceğiz."

- "Her kafilede bir kadın irşat görevlisi bulunacak"

Her kafilede bir kadın irşat görevlisinin bulunacağını ve onların kadın hacı adaylarına yönelik özel irşat programları yapacaklarını kaydeden Erbaş, bir kişinin hac organizasyonunda birçok kere görev yapmış olsa dahi ilk seferki heyecanı, dikkati, titizliği asla elden bırakmaması gerektiğini vurguladı.

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