Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac ibadeti, sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran mübarek bir yolculuktur. Bu kutsal yolculukta amaca ulaşabilmek, manevi dünyamıza yeni ufuklar katabilmek, hayatımızdaki güzellikleri çoğaltabilmek için zihnen, fikren ve kalben hazır olmak gerekmektedir." dedi.

Erbaş, 2018 yılı hac organizasyonunda görev yapacak kafile başkanlarıyla Kızılcahamam'da bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, on binlerce vatandaşı Ravza, Beytullah ve Arafat'la buluşturmak için büyük bir özveri ile son hazırlıkları da yaptıklarını belirterek, "Hac ibadeti sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran mübarek bir yolculuktur. Bu kutsal yolculukta amaca ulaşabilmek, manevi dünyamıza yeni ufuklar katabilmek, hayatımızdaki güzellikleri çoğaltabilmek için zihnen, fikren ve kalben hazır olmak gerekmektedir. Bu hazır oluş için ise hem vatandaşlarımız hem de kendimiz açısından en büyük sorumluluk yine bizlere düşmektedir." diye konuştu.

- "Kafile başkanının hacı adaylarına güven vermesi önemli"