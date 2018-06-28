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Kafkas İslam Ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 14:00 | Son Güncelleme

Bakü'de, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Kafkas İslam Ordusunun kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu düzenlendi - Dr. Nejdet Karaköse: - "Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nda çok zor şartlarda olmasına rağmen Azerbaycanlı kardeşlerinin yardımına koşarak onları Ermeni ve Rusların soykırımından kurtarmış, bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlamıştı"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Kafkas İslam Ordusunun kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu TURKCESS 2018 düzenlendi.

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği ve Azerbaycan Pedagoji Üniversitesince düzenlenen, "Eğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler" temalı sempozyumun ilk panelinde Bakü'yü 1918'de Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgalinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu anlatıldı.

Sempozyumda konuşan Dr. Nejdet Karaköse, 1918'de Osmanlı Devleti ve Kafkasya'daki durumu, Kafkas İslam Ordusunun kuruluş ve taarruz sürecine ilişkin bilgi verdi.

Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı savaşlarda 1130 şehit verdiğini hatırlatan Karaköse, Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden Mehmetçiklerin Azerbaycanlılar tarafından bugün de hatırlandığını vurguladı.

Azerbaycan'ın birçok bölgesinde Türk şehitliklerinin bulunduğuna dikkati çeken Karaköse, "Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı'nda çok zor şartlarda olmasına rağmen Azerbaycanlı kardeşlerinin yardımına koşarak onları Ermeni ve Rusların soykırımından kurtarmış, bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlamıştır. Bu görevi yerine getirmek Kafkas İslam Ordusuna ve komutanı Nuri Paşa'ya düşmüştür. Nuri Paşa'nın bu harekatı, aynı millete sahip iki ülke insanlarının kardeşlik duygularını daha da kuvvetlendirmiştir." diye konuştu.

Dr. Akif Aşırlı da Kafkas İslam Ordusunun harekatının dönemin Azerbaycan basınında nasıl yer aldığını anlattı. Bolşevik ve Ermeni basınında Türk ordusundaki asker sayısının az olduğu yönünde propaganda yapıldığını belirten Aşırlı, Azerbaycan halkının bu propagandalara aldırış etmeyerek Kafkas İslam Ordusu ile bütünleştiğini ve vatanı kurtardığını vurguladı.

Sempozyum kapsamında Azerbaycan Pedagoji Üniversitesinde, Bakü Yunus Emre Enstitüsünce, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk yılları ve Kafkas İslam Ordusuna ait 40 fotoğrafın yer aldığı sergi açıldı.

Türk dünyasının geleceğine ilişkin tartışmalar yaparak somut veriler ortaya koymayı, akademisyen, araştırmacı, yazar, öğretmen, kamu kurumları çalışanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirerek teorik ve pratik bilgilerin bilimsel ortamda tartışılması ve paylaşılmasını amaçlayan sempozyum, 30 Haziran'a kadar devam edecek. Sempozyumda, başta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen yaklaşık 250 akademisyen sunum yapacak.

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Dr. Nejdet Karaköse TURKCESS 2018

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