Kafkas sanatçı Apanasov konser verdi

İSTANBUL (AA) - Kafkasyalı besteci ve ses sanatçısı Astemir Apanasov, Türkiye'de ilk kez sevenleriyle buluştu.

Yenibosna'daki bir otelde gerçekleşen konser öncesi AA muhabirine açıklama yapan Apanasov, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve buradaki hemşehrileriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaptığı müzik hakkında bilgi veren Apanasov, "Müziğimi belli bir tarza oturtmakta zorlanıyorum. Kafkasya'daki birçok halkın müziklerinin birleşmesinden bir miks oluşturduğumu söyleyebilirim. Ayrıca Kafkas müziklerini İngilizce ve İtalyancaya çevirerek de seslendiriyorum." dedi.

Apanasov, Türk müziğini yakından tanıma fırsatı bulduğu için de çok mutlu olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Türk müziği hakkında çok bilgim yok ama Tarkan'ı beğendiğim bir sanatçı. Türk müziği çok zengin, sadece Tarkan'ı tanımak yetmiyor. Türkiye'de de kendimi müziğimle tanıtmak istiyorum. Bundan sonra daha sık Türkiye'ye gelmeyi arzu ediyorum. Bu gece vereceğimiz konserde birbirinden farklı parçalarımız var. Hemşehrilerimizi çok güzel bir konser bekliyor. Adigey, Kazak, Gürcü, Çeçen gibi tüm Kafkas halklarının müziklerinden örnekler sunacağız. Konserlerimde, müziğimle barış mesajı vermeye özen gösteriyorum. Dünyanın en çok ihtiyacı olan barış mesajlarını vermeyi önemli buluyorum."

Adıge Cumhuriyeti Onur Sanatçısı da olan Apanasov'un unutulmuş halk şarkılarına hayat veren yorumu, dinleyicilerin beğenisini topladı.

Apanasov'un konserinin ardından sahne alan Kafkas Destanı dans ekibinin gösterisi de seyircilerden büyük ilgi gördü.

(AA)