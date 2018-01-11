Kafkas, UEFA Çalışma Grubu seminerine katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, "Gerçek Temelli Öğrenme ve Antrenör Eğitmeninin Gelişimi" konulu UEFA Çalışma Grubu'na katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımları ile futbol gelişim birimlerinin yer aldığı St. Georges Park'ta gerçekleştirilen çalışma grubunda, Kafkas'ın yanı sıra, Futbol Gelişim Direktörü Eğitim Müdürü Yücel Uyar, FIFA-UEFA Teknik Koordinatörü Cezmi Turhan, antrenör eğitimcisi Ömer Kaner, UEFA ile İngiltere, Avusturya, İsveç, İzlanda, Slovenya, Slovakya ve Yunanistan Futbol Federasyonlarının antrenör eğitimi sorumluları hazır bulundu.

Üç gün süren seminerde, antrenör eğitimi, antrenör kursları ve antrenör eğitmenleri konularında teorik ve pratik bilgiler aktarıldı. İngiltere Futbol Federasyonunun antrenör kursları ve antrenörlere, kulüplerinde verilen saha uygulamalı eğitim desteği hakkında bilgiler aktarıldı.

Etkinlik kapsamında İngiltere Championship ekiplerinden Derby County Futbol Kulübünün antrenman tesisleri ziyaret edildi. Çalışma esnasında antrenör eğitimcisinin, kulüpteki antrenöre kendi takımıyla yaptığı idmanlarda nasıl destek olduğu uygulamalı olarak anlatıldı.

Açıklamada ayrıca, UEFA Çalışma Grubu ve benzeri uluslararası seminerlerden alınan bilgilerle, TFF antrenör kurslarının daha da ileri seviyeye taşınmasının amaçlandığı bildirildi.

(AA)