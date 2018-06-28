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Kafkasör Festivali, boğalı kortej yürüyüşüyle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:18 | Son Güncelleme

ARTVİN’in Kafkasör Yaylası’nda bu yıl 38’incisi düzenlenecek ve 4 gün sürecek olan Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali, boğaların katılımıyla yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Adem GÜNGÖR/ARTVİN (DHA) - ARTVİN’in Kafkasör Yaylası’nda bu yıl 38’incisi düzenlenecek ve 4 gün sürecek olan Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali, boğaların katılımıyla yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Artvin Valiliği ile Belediye Başkanlığı'nın organizasyonu ile düzenlenen ve 4 gün sürecek olan Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat festivali, Artvin Valiliği önünde düzenlenen törenle başladı. Törene, Artvin Vali Yardımcısı Arif Oltulu, Ak Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile yaklaşık bin kişi katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan törende halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.

Törende konuşan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, boğa güreşlerinin bölgede bir gelenek olduğunu belirterek "İspanya da bir kültür gelişmiş. Ezmek ve ezilmek, ölmek ve öldürmek. Sadece yenmek ve yenilmek üzerine. İspanya'da onlar kendi kültürlerini yansıtıyor. Bizde ise sevmek, sevilmek, paylaşmak dostça yaşamak ve merhamet medeniyetinin eğlenceside olursa anca böyle olur. Yürüyüşüde boğalarla yapılır" dedi.

KORTEJDE 8 BOĞA

Tören sonrası kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kafkasör Festivalinin ana temasını oluşturan boğa güreşlerini temsilen kortej yürüyüşüne 500 ile 800 kilo ağırlığındaki 8 boğa da katıldı. Kortejin önünde Vali Yardımcısı, Milletvekili ve Belediye Başkanı ile protokol üyeleri, arkada vatandaşlar ve 8 boğa, sahipleri ile yürüyüşe katıldı. Artvin Valiliği önünden başlayan yürüyüş tulum ve akordeon eşliğinde oynanan horonlarla Cumhuriyet Caddesi'nde sürdürüldü. Belirli aralıklarla yürütülen boğalar yürüyüş sırasında zaman zaman sahiplerine zorlu anlar yaşattı. Boğalar daha sonra da kamyonlara yüklenerek festivalin yapılacağı Kafkasör Yaylası’na çıkarıldı.

ASIRLIK GELENEK

Artvin’de bu yıl 38’incisi düzenlenecek olan Kafkasör Festivali bölgede yüz yıllık bir geleneği yaşatıyor. Yöre halkı, bölgede havaların ısınması ile birlikte hayvanlarıyla yayla ve mezralara göç ediyor. Bölge halkı boğalarını yaylaya çıkarmadan bir gün önce güreştirerek hayvanlar arasında lider belirliyor, bu lidere de baş boğa adı veriliyor. Yüzyılladır süre gelen gelenekle düzenlenen Kafkasör Festivali’ne bu yılda Artvin ve ilçeleri ile Rize’den 100’e yakın boğa katılacak. Festival kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri 6 kategoride ödüllü boğa güreşleri yapılacak. Güreşlerde Baş boğa seçilecek hayvanın sahibine para ödülü verilecek.

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