Kafkasör Festivali, boğalı kortej yürüyüşüyle başladı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN (DHA) - ARTVİN’in Kafkasör Yaylası’nda bu yıl 38’incisi düzenlenecek ve 4 gün sürecek olan Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali, boğaların katılımıyla yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Artvin Valiliği ile Belediye Başkanlığı'nın organizasyonu ile düzenlenen ve 4 gün sürecek olan Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat festivali, Artvin Valiliği önünde düzenlenen törenle başladı. Törene, Artvin Vali Yardımcısı Arif Oltulu, Ak Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile yaklaşık bin kişi katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan törende halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.

Törende konuşan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, boğa güreşlerinin bölgede bir gelenek olduğunu belirterek "İspanya da bir kültür gelişmiş. Ezmek ve ezilmek, ölmek ve öldürmek. Sadece yenmek ve yenilmek üzerine. İspanya'da onlar kendi kültürlerini yansıtıyor. Bizde ise sevmek, sevilmek, paylaşmak dostça yaşamak ve merhamet medeniyetinin eğlenceside olursa anca böyle olur. Yürüyüşüde boğalarla yapılır" dedi.