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Kafkasör Yaylası'nda boğa güreşleri nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 15:36 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 38'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında ödüllü boğa güreşleri düzenlendi.

Kafkasör Yaylası'nda boğa güreşleri nefes kesti

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'in Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 38'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında ödüllü boğa güreşleri düzenlendi. Arenada boğaların kıyasıya güreşi sırasında kaçan rakibini kovalayan bir boğa otomobile tosladı, boynuzu kırıldı.
Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilen ödüllü boğa güreşlerine Artvin'in yanı sıra Rize ve Erzurum'dan getirilen 130 boğa katıldı. 50 ile 100 bin lira arasında fiyatları değişen boğalar, güreşler öncesi kilo ve boynuz kontrolünden geçirildi, sivri boynuzlular zımparalandı. Boğalara verilen Mario Gomes, Behlül, Dimitri, Haydut, Miroğlu, Eşkıya, Ernosto, Cerattepeli, Afrin gibi ilginç isimler dikkat çekti. Yaklaşık 30 bin kişinin izlediği güreşlerin son gününde Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde 53 boğa arenaya çıktı.
RAKİBİNİ KOVALAYAN BOĞA OTOMOBİLE ÇARPTI
Büyük orta kategorinde karşı karşıya gelen Ahmet Emrullah Sağlam’a ait Mario Gomes adlı boğa ile Köksal Koçal’a ait Bozo isimli boğanın güreşi, arena dışına taştı. Arena dışına çıkan rakibini kovalayan Mario Gomez, otomobile çarptı. Boğanın boynuzu kırıldı. Yaralanan boğaya veteriner hekimler tarafından müdahale edildi.
Büyük orta kategorisinde mücadele eden Çatlı Reis isimli boğanın Sahibi Ferit Yılmaz’ın eşi Cansu Yılmaz, türbinde heyecanlı anlar yaşadı. Yerinde duramayan Cansu Yılmaz boğasının galip gelmesiyle büyük sevinç yaşadı.
ÖZENLE BESLİYORLAR
Boğa sahipleri, boğalarını evlatları gibi baktıklarını ve 6 aydır bu festivale hazırlandıklarını belirtti. Güç ve kondisyonlarını sağlamak için bal, pekmez ve fındıkları elleriyle besleyerek takviye yaptıklarını ifade eden boğa sahipleri arasında kadınlar dikkat çekti. Boğa sahibi Şengül Turan elleriyle beslediği boğasına özenle baktığını anlattı. Turan’ın boğası sahibine 16 bin TL’lik büyük ödülü kazandırdı.
VALİ: GELİN BU GÜZELLİĞE ŞAHİT OLUN
Artvin Valisi Ömer Doğanay bu festivalin yapılmasında büyük emek sarf ettiklerini söyledi. Vali Ömer Doğanay, ‘Artvinimizin tanıtımı açısından son derece önemli bir festival. İlimizin marka değerini artırmak hem yerli, hem de yabancı turistlerin Artvin’i gelmeleri adına gerekli adımları atıyoruz. Asırlık gelenekleri mutlaka yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı cennet diyarı Artvin’e davet ediyorum. Gelin bu güzelliğe şahit olun” diye konuştu.
Festival kapsamında genç sanatçı Yusuf Güney de binlerce kişiye sevilen şarkılarının yer aldığı bir konser verdi.

FOTOĞRAFLI

Kafkasör Yaylası'nda boğa güreşleri nefes kestiKafkasör Yaylası'nda boğa güreşleri nefes kestiKafkasör Yaylası'nda boğa güreşleri nefes kestiKafkasör Yaylası'nda boğa güreşleri nefes kesti

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