HABER

Kafkasör Yaylası'nda Motosiklet Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

 ARTVİN’in Kafkasör Yaylası'nda, Artvin Motosiklet Spor Kulübü tarafından 7'nci Motosiklet Festivali düzenlendi.  Kafkasör Yaylası'nda, İzmir, Ankara, İstanbul,  Antalya, Çanakkale, Siirt, Elazığ, Samsun, Trabzon ve Rize illerinden gelen 250 dolayında motor tutkunu çadırlarda kamp kurdu.

Kafkasör Yaylası'nda Motosiklet Festivali

Adem GÜNGÖR/ARTVİN (DHA) - ARTVİN’in Kafkasör Yaylası'nda, Artvin Motosiklet Spor Kulübü tarafından 7'nci Motosiklet Festivali düzenlendi.
Kafkasör Yaylası'nda, İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya, Çanakkale, Siirt, Elazığ, Samsun, Trabzon ve Rize illerinden gelen 250 dolayında motor tutkunu çadırlarda kamp kurdu. Motosiklet tutkunlarının kortej geçişiyle başlayan festival, Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini ziyaretle sürdü. Buradan Kafkasör Yaylası'na çıkan motosiklet tutkunları çeşitli etkinlikler düzenledi.
Artvin Motosiklet Kulübü Basın Sözcüsü Ufuk Çelik, festivale katılımın üst seviyede olduğunu belirterek, "Festivalimize ülkemizin 7 bölgesinden 250 dolayında motosiklet tutkunu katıldı. Elazığ’dan, Siirt’ten, İstanbul’dan, Ankara’dan, Trabzon’dan, Antalya’dan hemen hemen Türkiye’nin pek çok ilinden katılım oldu. Amacımız dostluk, arkadaşlık ve kamp ortamında motor tutkunlarını bir araya getirmek. Bunun yanı sıra trafikte motosikletin motorlu araçlar arasında kabul görmemesi nedeniyle bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Motosikletinde trafikte var olduğunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI

Kafkasör Yaylası'nda Motosiklet FestivaliKafkasör Yaylası'nda Motosiklet FestivaliKafkasör Yaylası'nda Motosiklet FestivaliKafkasör Yaylası'nda Motosiklet Festivali

PARTNERTatlıöz’e sürpriz partiTatlıöz’e sürpriz parti
Bel ağrısından yoga yaparak kurtuldu, sonra da eğitmen olduBel ağrısından yoga yaparak kurtuldu, sonra da eğitmen oldu
Sakarya'daki trafik kazasıSakarya'daki trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.