Kafr Cenne bölgesinde villalı teröristler! Yok böyle bir hayat

Afrin'in en güzel köyü gerçek sakinlerini bekliyor. Dağın eteklerinde çam ağaçları ile çevrili olan ve Afrin'e giriş kapısını kontrol eden stratejik bölgedeki Kafr Cenne'de PKK'lı ve PYD'li yöneticilerin, gösterişli villalarda halktan topladıkları haraçlarla lüks içinde yaşadıkları ortaya çıktı. Afrin ve çevresinin rahatlıkla gözetlenebildiği tepede yüzlerce villa bulunuyor.

Çoğunluğunun terörist yöneticilerinin yaşadığı bölge Türk ordusu ve ÖSO tarafından temizlendi. Şimdilerde sessizliğin hâkim olduğu Kafr Cenne'de Ruslar tarafından PYD'liler için kurulan eğitim kampı da bulunuyor. ÖSO tarafından ele geçirilen kamp artık ÖSO karargâhı olarak kullanılıyor. Hâkim bir noktada Türk askerlerinin de konuşlandığı bölgenin ele geçirilmesi Afrin'e girişi de kolaylaştırdı. Bölgeyi tanıtan ÖSO askeri, "Burası stratejik bir bölge olduğu için PYD'liler, PKK'lılar 4 yolu burada kontrol altına alıyorlardı. Buradaki yollar Meryemin köyüne çıktığı için Bafelyon Dağı'nı da buradan gözetliyorlarmış. Afrin'in ana kapısı buradan geçiyor. Aşağıda da Rusların burada askerleri vardı. Bu köyde villalarda PKK'lılar barınıyordu. Ele geçirildikten sonra PKK'nın bayrakları, malzemeleri çıkmış" diye konuştu. Türk ordusuna bağlı birlikler ise dağın yüksek bir mevkisinde konuşlanmış durumda.

Bölgedeki arama tarama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kafr Cenne'deki villalar halkın kullanımına açılacak.

Kafr Cenne'nin Türk F-16'ları tarafından bombalanmadan 2 saat önce Rus askerlerin boşaltarak terk ettikleri askeri eğitim alanlarını görüntüledi. (İHA)