Kaftancıoğlu o tweetleri tek tek açıkladı

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 14:08 |1 saat önce

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddialara ve attığı tweetlere tek tek açıklama getirirken, 'hepsinin arkasındayım fakat sadece biri hariç' diyerek, Gezi Parkı eylemleri sırasında atıldığını ifade ettiği yüzlerce tweet arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine hakaret eden bir tweetin yanlışlıkla atıldığını söyleyerek 'Sayın Erdoğan'dan gerçekten özür diliyorum. Annelere asla laf söyletmem. O sıra paylaşılan yüzlerce mesaj arasında gözden kaçmış" dedi

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu görevi Cemal Canpolat'tan devraldı Kaftancıoğlu ise, “39 ilçede ayağa kalkacağız bunu görüyorlar ve bu yüzden korkuyorlar. Genel başkanımızın başlattığı yürüyüşün İstanbul’da nasıl vücut bulduğunu ve nasıl sonuç alacağını biliyorlar ve bu nedenle korkuyorlar ve saldırıyorlar” diye konuştu. Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları; “Hakkımda yürütülen karalama kampanyalarına birazdan cevap vereceğim. Büyük İstanbul yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden yurttaşları, yoldaşları neferleriyiz. 39 ilçeden ayağa kalkacağız. Bunu görüyorlar. Genel Başkanımızın başlattığı hak hukuk adalet yürüşünü başlatıyoruz. Bunun için korkuyorlar. Benim üzerimden CHP’yi dizayn etmeye çalışıyorlar. CHP emperyalizme karşı mücadelede kurulmuştur. Farklılıkların zengin olduğu Ordu’nun Mesudiye ilçesinde doğmuş bir kardeşinizim. Eşitliğin kenti İstanbul’u yaşatacağız hep birlikte. Kente ihanet edenlerin maskelerini düşüreceğiz. Sosyal adaletten yana İstanbul’u hep birlikte inşa edeceğiz.

Kadın kimliğimle erkek egemen siyasette var olmamdan korktular. Çünkü kadın sonuna kadar savunur, direnir. Bugün yaşadığımız örgütlü kötülüğe son verecek olan kadındır. Günün koşullarına göre değişmeyen ideolojik duruşumdan duyulan bir rahatsızlık var. İstanbul’dan geldiler, İstanbul’dan gidecekler. Korkuları budur. Kaftancıoğlu konuşmasının ardından hakkındaki karalamalara sunum yaparak yanıt verdi: Bugün kendi özelimle ilgili basın açıklaması yapmaktan dolayı mahçubiyet duyuyorum. İlk kez ve son kez açıklama yapacağım. DOMUZ YENİLMİŞ TABAK GÖRSELİ Kaftancıoğlu eşinin paylaştığı ileri sürülen domuz yenilmiş tabak fotoğrafını göstererek, “Bu fotoğrafa biraz dikkat ederseniz. Bıçak ve çatalın karşı tarafta olduğu görülür. Bunu ayıp sayıyorum. Bunun AKP genel başkanı tarafından hedef gösterilmesi ayrımcı politikaların geldiği noktayı gösteriyor. Askerlerin yenildiği etlerle ilgilenilseydi Türkiye bu hale gelmezdi.Kul hakkı yenilmediği sürece gerisinin hiçbir önemi yok.” dedi. Kaftancıoğlu çocuğunun hedef gösterildiği tweeti göstererek “Bu ülkenin çocukları ölmesin diye mücadele ediyorum. Beni hedef gösteriyorlar. Bu ülkenin çocukları masumdur. Yasin Börü de masumdur” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş ile birlikte olduğu fotoğrafa ilişkin ise “Hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Buradan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a selam gönderiyorum” dedi. “TWEETLERİMİN ARKASINDAYIM SADECE BİRİ HARİÇ…” Konuşmasına Gezi Parkı eylemleri sürecinde atılan tweetlerle devam eden Kaftancıoğlu şunları söyledi: “Annesi özgürlük ve demokrasi mücadelesi veriyor diye kızım hedef gösteriliyor. Ve bu AKP Genel Başkanının hedef göstermesiyle oluyor. Gezi direnişi ile ilgili paylaştığım her şeyin sonuna kadar arkasındayım. Bir tanesi hariç. Gözümden kaçmış. Arkada Erdoğan’ın annesi ile ilgili bir hakaretin yer aldığı fotoğrafı da paylaşmışım. Bundan dolayı Erdoğan’dan samimi şekilde özür dilediğimi ifade etmek isterim. Sadece Sayın Erdoğan’ın annesine değil hiç bir anneye laf söyletmem. Tüm anneler benim için kutsaldır. Darbe gecesi demişim ki “Alın size nur topu gibi mağduriyet” demişim. Yanlış mı söylemişim. Bu zamana kadar hiç gömlek değiştirmedim. ERMENİ SOYKIRIMI PAYLAŞIMI Darbe gecesi demişim ki “Alın size nur topu gibi mağduriyet” demişim. Yanlış mı söylemişim.