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Kaftancıoğlu o tweetleri tek tek açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 14:08 | Son Güncelleme 1 saat önce

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddialara ve attığı tweetlere tek tek açıklama getirirken, 'hepsinin arkasındayım fakat sadece biri hariç' diyerek, Gezi Parkı eylemleri sırasında atıldığını ifade ettiği yüzlerce tweet arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine hakaret eden bir tweetin yanlışlıkla atıldığını söyleyerek 'Sayın Erdoğan'dan gerçekten özür diliyorum. Annelere asla laf söyletmem. O sıra paylaşılan yüzlerce mesaj arasında gözden kaçmış" dedi

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Kaftancıoğlu ise, “39 ilçede ayağa kalkacağız bunu görüyorlar ve bu yüzden korkuyorlar. Genel başkanımızın başlattığı yürüyüşün İstanbul’da nasıl vücut bulduğunu ve nasıl sonuç alacağını biliyorlar ve bu nedenle korkuyorlar ve saldırıyorlar” diye konuştu.

Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları;

“Hakkımda yürütülen karalama kampanyalarına birazdan cevap vereceğim.

Büyük İstanbul yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden yurttaşları, yoldaşları neferleriyiz. 39 ilçeden ayağa kalkacağız. Bunu görüyorlar. Genel Başkanımızın başlattığı hak hukuk adalet yürüşünü başlatıyoruz. Bunun için korkuyorlar. Benim üzerimden CHP’yi dizayn etmeye çalışıyorlar. CHP emperyalizme karşı mücadelede kurulmuştur.

Farklılıkların zengin olduğu Ordu’nun Mesudiye ilçesinde doğmuş bir kardeşinizim. Eşitliğin kenti İstanbul’u yaşatacağız hep birlikte. Kente ihanet edenlerin maskelerini düşüreceğiz. Sosyal adaletten yana İstanbul’u hep birlikte inşa edeceğiz.

Kadın kimliğimle erkek egemen siyasette var olmamdan korktular. Çünkü kadın sonuna kadar savunur, direnir. Bugün yaşadığımız örgütlü kötülüğe son verecek olan kadındır.

Günün koşullarına göre değişmeyen ideolojik duruşumdan duyulan bir rahatsızlık var. İstanbul’dan geldiler, İstanbul’dan gidecekler. Korkuları budur.

Kaftancıoğlu konuşmasının ardından hakkındaki karalamalara sunum yaparak yanıt verdi:

Bugün kendi özelimle ilgili basın açıklaması yapmaktan dolayı mahçubiyet duyuyorum. İlk kez ve son kez açıklama yapacağım.

DOMUZ YENİLMİŞ TABAK GÖRSELİ

Kaftancıoğlu eşinin paylaştığı ileri sürülen domuz yenilmiş tabak fotoğrafını göstererek, “Bu fotoğrafa biraz dikkat ederseniz. Bıçak ve çatalın karşı tarafta olduğu görülür. Bunu ayıp sayıyorum. Bunun AKP genel başkanı tarafından hedef gösterilmesi ayrımcı politikaların geldiği noktayı gösteriyor. Askerlerin yenildiği etlerle ilgilenilseydi Türkiye bu hale gelmezdi.Kul hakkı yenilmediği sürece gerisinin hiçbir önemi yok.” dedi.

Kaftancıoğlu çocuğunun hedef gösterildiği tweeti göstererek “Bu ülkenin çocukları ölmesin diye mücadele ediyorum. Beni hedef gösteriyorlar. Bu ülkenin çocukları masumdur. Yasin Börü de masumdur” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş ile birlikte olduğu fotoğrafa ilişkin ise “Hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Buradan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a selam gönderiyorum” dedi.

“TWEETLERİMİN ARKASINDAYIM SADECE BİRİ HARİÇ…”

Konuşmasına Gezi Parkı eylemleri sürecinde atılan tweetlerle devam eden Kaftancıoğlu şunları söyledi:

“Annesi özgürlük ve demokrasi mücadelesi veriyor diye kızım hedef gösteriliyor. Ve bu AKP Genel Başkanının hedef göstermesiyle oluyor.

Gezi direnişi ile ilgili paylaştığım her şeyin sonuna kadar arkasındayım. Bir tanesi hariç. Gözümden kaçmış. Arkada Erdoğan’ın annesi ile ilgili bir hakaretin yer aldığı fotoğrafı da paylaşmışım. Bundan dolayı Erdoğan’dan samimi şekilde özür dilediğimi ifade etmek isterim. Sadece Sayın Erdoğan’ın annesine değil hiç bir anneye laf söyletmem. Tüm anneler benim için kutsaldır.

Darbe gecesi demişim ki “Alın size nur topu gibi mağduriyet” demişim. Yanlış mı söylemişim.

Bu zamana kadar hiç gömlek değiştirmedim.

ERMENİ SOYKIRIMI PAYLAŞIMI

Darbe gecesi demişim ki “Alın size nur topu gibi mağduriyet” demişim. Yanlış mı söylemişim.

Bu zamana kadar hiç gömlek değiştirmedim.

Ermeni Soykırımı’na ilişkin “Ben bu topraklarda bir hak savunucusu olarak, ‘Kimi sorunları vardır ya da yoktur diyerek kavramlar olarak çözemezsiniz’ diye düşünüyorum. İddia edildiği gibi “Soykırım vardır, yoktur” diyerek çözülemez diye düşünüyorum. Benim katıldığım yürüyüşün adı Ermeni Soykırımı yürüyüşü. Ben de ondan dolayı o paylaşımı yaptım.

Biz linç kültürünün bu kadar yaygın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bizim hep birlikte karşı çıkmamız gereken bu. Sahte tweetlerle bizi hedef gösterdiler.

Doğru olmadığı halde örgütlü kötülüğe hizmet eden paylaşımlar ortada.”

“BENİM İÇİN GURUR VERİCİ”

Kaftancıoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, “Ahmet Şık nasıl terörist olarak içeride yatıyorsa. Benim için de gurur vericidir” dedi.

ÜMİT KOCASAKAL’A YANIT VERDİ

Kaftancıoğlu; CHP Genel Başkanlığına aday olan Ümit Kocasakal’ın üstü kapalı olarak yaptığı ““Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözünden rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar Atatürk'ün partisinde siyaset yapamaz.” eleştirilerine de yanıt verdi.

Kaftancıoğlu şöyle konuştu: “Tekrar etmeyi bile ayıp sayarak. Ben Mustafa Kemal’in değerlerini özümsemiş, yaşamış biri olarak Gardrop Atatürkçüleri gibi yapmadım. Ben “Mustafa Kemal’in Askeriyiz” sloganı bana militarist geliyor. Ben onların ‘Kenan Evren Atatürkçüleri’ gibi, sadece içini boşaltarak kullanıyor olmalarını örgütümün takdirine bırakıyorum. Mustafa Kemal’in kurduğu partide kadın bir genel başkanı olduysam burada Atatürk’ün payı var.”

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CHP Canan Kaftancıoğlu

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Okuyucu Yorumları 81 yorum
ATATÜRK YAŞASAYDI BU CHP Yİ KENDİ ELİYLE KAPATIRDI.
şeref yoksunu
Vah vah CHP nin haline bak.kimlere kaldı:))) ya Atatürkçüler nerde? Hayırdır dilinizimi yuttunuz,kilictaroglu doldur bunlarla partiyi,aynen devam et.ermeni yanlısı,PKK sevici,domuz yiyip gururla paylaşmalar, devleti katil yapan ve daha bir sürü rezalet.ama olacağı buydu.aynen devam CHP.reis hıyanet partisi derken hakliymiş.
Bu kadının tweetlerini 2019 da afiş yapıp heryerde gösterilmeli,7 dakikada domuz yenilen paylasimida,yanına CHP bayrağı,Kilictaroglu nunda resmini koyup her sokağa asmalı.kesinlikle böyle yapılmalı.chp kiler bence artık susun.siz ne derseniz diyin artık size zerre kimse inanmaz.takke düştü kel göründü.
domuz eti haram kılınmıştır.haram yiyen birinin müslüman ülkede yönetici olması kabul edilemez
Şimdi hakikaten bunlar o kutsal istanbul şehrinin İl başkanı mı ? Hepimiz bu hayatı yaşıyoruz az çok insan sarraflığı ediniyoruz bu kadına dikkat edince ne görüyorsunuz gerçekten burda yorumlarda tartışma yaratmak için düşünmeyin kendi kendinize samimi olup bi sorgulayın memleketin halini .
ah ATAM vah ATAM
siz bu baskanla hiç br yere gidemezsınız ancak yolda dolasırsınız
Bütün tweet lerin arkasındayım demek ne utanmaz arlanmaz bu rahatlık nerden geliyor. chp li kardeşlerim atamızın emrini çiğnemeyin gereğini yapın chp nin 6 okundan birisi miliyetçilik olduğunu bu şarlatana hatırlatın ordumuz afrine harekat düzenleyecekken istanbul kadıköyde yürüyüş adı altında ülkeyi karıştıracak militan ve terör sevicileri şu partiden uzaklaştırın.
CHP BU VE BUNUN GİBİLER YÜZÜNDEN YAKINDA BARAJI BİLE AŞAMAZ HALE GELECEK. PARTİNİN BÖYLE UÇ KİŞİLER YERİNE DAHA ILIMLI VE TECRÜBELİ AYAKLARI YERE BASAN KİŞİLERLE ÇALIŞMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM.
Sonra Erdoğan’ın etrafında birleşince koyun derler, bi insanın dinine ülkesine değerlerine hakaret edip elin gavuruyla ülkeyi bölmeye çalışmak hırsız olmaktan daha alçakçadır
@hako1012 OZAMAN HIRİSTİYAN DIŞ GÜÇLERLE FETOYLA İŞİT ÖSSO KÖPEĞİYLE MİLLETİ DEVLETİ KURSUNLATINCA BİR ŞEY OLMUYOR DIMI
Siz Erdoğan ın etrafında birleşince sorun yok,CHP alevi genel başkana, sosyalist il başkanına sahip olunca sorun var öyle mi?
hırsızlığı kabul ediyorsunuz yani..
@zarraf_2014 fetö denen abd itini işit bitiren kim REİS össo dediğinle bu iki şey aynımı onlar suriyde yaşadığı mahaleyi savunuyor esad uçakla bonbalıyor çoluk cucuk katlediyor onunla bunu iki teröristi karıştıran beyin anca esad gibi kan emici alevi tayfa olabilir sende onlardan birisin
Takdir ettim.Kandırıldım yanıltıldım falan demiyor.Açık ve net konuşuyor katılan katılır katılmayan katılmaz ama dürüst olduğu belli.
ÇEVİR KAZI YANMASIN..
Yine Demirtaş a selam göndermiş..Bazı CHP lileride gardrop Atatürkçüsü diye tanımlıyor..Kadın resmen hdp propogandası yapıyor sonra kelime oyunlarıyla kafa karıştırmaya çalışıyor.chp yönetimide bunu sadece seyrediyor.CHP bu kadınla İstanbul u alamaz..sözgelişi hdp den 5 oy getirir ulusalcıların 25 oyundan mahrum bırakır.
AKP YE OY VERMIS BIRI OLARAK ARSIVLERE BAKTIM PYD YE KIRIDOR AÇIP PYD LIDERINI SARAYDA AĞIRLAYAN HABURDA PKKYİ ALKIŞLAYIP MEGRİ MEGRİ HALAY CEKIP PACAVRASINI ANKARA'YA ASAN ŞEHİDE KELLE APAŞA SAYIN DIYEN BOP GOREVI YAPMAKLA ÖVÜNEN BOYNUNDA YAHUDİ MADALYASI TAŞIYAN TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN PAPA DOSTUNU GÖRDÜM IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR DİYEREK IYI PARTIYE GECTIM.. IYI GELSİN TÜRKIYE IYI OLSUN..
@mah6bsddn4 AYNEN FETONUN ORTAKLARİ İKTİDAR DEVLETİ MİLLETİ KURSUNLATANLAR BUNLAR KARDES HELAL OLSUN
iyi parti gelecek dertler bitecek chp öyle bir hata beklemzdim akebenin ekmeğine yağ süren hareketler bunlar
eline silah almayan her kes düşüncesini söyleyecek.silah gösterenler susturulacak!Buna demokrasi diyoruz,karşı çıkanda konuşacak silâha el sürmeden silahla poz vermeden HÖH ,pöh demeden.bunada düşünce özgürlüğü diyoruz. kim elinde silâhla poz veriyor,silâhla saldırıyorsa ülkemizin düşmanıdır. yaşasın demokrasi,yaşasın cumhuriyet,yaşasın özgür düşünce.! kahrolsun pkk,kahrolsun silâhlanan siviller!
bu kafadaki insanları icinden ayiklamadikca chp yerinde saymaya devam eder maalesef
baksen twetlerinin arkasinda ve bunlara işlem yapilmazsa veya islem yapildiktan sonra hala adalet diye yurunmesine izin verilirse bu iste bir adalet yok 249 kisi bos yere sehit oldu demek ki
Şehitlik o kadar ucuz mu?
sen ne zannettin,şehit mi?
Hanımefendi! hepsini kabul etmiş, istifa etmeli, ya da CHP artık Ulus devleti kuran Atatürk'ün partisi değil, değil..
Neden bu CHP nin başına köşesine ülkesini ve milletini seven birilerini getirmezler anlıyamıyorum . Nerede kendini beğenmiş halk ile köprülerini yıkmış dış güçlere ve maljinal gruplara göz kırpan birileri var chp'de
Atatürk'ün partisinde senin gibi bu milletin değerleriyle ter düşmüş insanlarin olmasi gerçekten çok uzucu.Ey chp iste bu yuzden yeniliyorsun anlasana artik beer.
Seçmen olarak ben CHP'DE böyle siyasetçilerin sayısının artmasından yanayım, bir lafım da akplilere biz size genel başkan,m. v. veya il başkanı begendirmek zorunda değiliz. Siz kendinize bakın. .
kadının yüzünden ve fikirletinden buram buram şer akıyor. koskoca istanbul da bula bula bunumu buldunuz ? ondan sonra oyumuz neden artmıyor dersiniz! attığı tweetlere verdiği cevaplara bak:)) madem yasin börü de diğerleri gibi bu ülkenin evladıydı neden bir tweet de onun için atmadın. hadi halkların kardeşliğini savunuyorsun o yüzden ermeni soykırım yürüşüne katıldın niye bir kez olsunda bu ülkenin asli unsuru olan Türklükle türkçülükle ilgili bir yürüyüşe etkinliğe katılmadın yada destekleyici söylemde bulunmadın ?
Atatürk'ün askerleriyiz sözünden rahatsız olan bu kadının Atatürk'ün partisinde ne işi var?
Helal Olsun Canan hanım gerçekleri söyleyenlerden korkuyorlar
Sana oy verirsem ellerim kırılsın ! Çevir kazı yanmasın, güya islam dininin Kutsal "Anne" kelimesi üzerinden ajitasyon yaparak kendini affettirecek... Yersen
Çok konuşturdun bu pkk ya gönül vermiş o.. Kemal Kılıçdaroğlu bi insan bu kadarmi Tayyipe çalisir kendi ayağina.sikar
gelde bunların cumhuriyet halk partisi olduklarına inan polisine taş atan devletine söven birini seçiyorlar sözde atatürkçüler cumhuriyetçiler
AKP seçmeni böyle birilerinin olduğu partiye neden oy versin? Hiç kafanız çalışmıyor yahu.
tek adama hayirrrrr
Seni ortaya sürenler, kullananlar, kadınlığından yararlanmak isteyenler, son kullanma tarihin dolunca seni de çöpe atarlar, yavaş ol düşersin, düşünce ayağa da kalkamazsın.... Kaftancıoğlu
Chp li degilim Akp li de degilim hic bir partiyle alakam yok fakat bazi insanlari bazi yerlere secerken gecmiste ne yaptigina bir bakin zahmet olmazsa. Zaten siz bakmazsaniz medya vs zamanla bulup cikariyor ortaya. Chp de bu zihniyet degismezse muhalefetlikten baska bir yere gelemez. Atatürk kurdugu bir partiyi ona yakisir insanlar yonetmeli
Kaftancıoğlu ne kadar dürüst bir şarlatanmışsın sen öyle. Açıklamanın okuyunca iyice emin oldum. Bizden gibi davranıyor çok güzel numara yapıyordunuz. Bunu zaten millet yetmiyordu da umarım size körü körüne bağlı topluluk gerçek yüzünüzü az da olsa görmeye başlamıştır. Bu milleti inşallah sizin gibi şımarık zengin ve azınlıklar bir daha asla yönetemeyecek.
Hdp ve chp birleşti ortak başksnları ermeni canan yoldaşyan
hadi len ordan teröist partinin terörist genel başkanının terörist il başkanı... size Atatürk`çüyüm ben diyerek oy verenin aklına edeyim....
ah aziz nesin vah aziz nesin milletin ugrasina bak.tek adamliga sonuna kadar HAYIR
Sonuna kadar desteklemeliyiz, hem kadın hem de çağdaş ve Atatürk’çü, söylenmiş şeylerin bir anlamı yok; hırsız, rüşvetçi, torpilci ise af yok, laf söyleyenler önce kendi ahlaklarına bakacak, yüzsüzlük dizboyu!
gelir gelmez demirtaş a selam olsun diyorsun.sanada partinede size oy verenede yazıklar olsun.
Sorsanız kurtuluş savaşında biz savastik der orda kefensiz yatan milyonlarca insanı hiçe sayar.bu kadın kesinlikle ermeni terörist....
resmen hdp yı övmüş atatürkün adını anma chp atatürkçülerden arındırılmıştır.
orospu
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