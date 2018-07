Kaftancıoğlu Sütlüce'de çöken binanın sakinleri ile görüştü

Enver ALAS - İSTANBUL,DHA - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Akif Burak Atlar ve CHP Kent Suçları Komisyonu üyeleriyle birlikte Sütlüce'de çöken binanın bulunduğu alanda açıklama yaptı.

"BU MANZARA KÖTÜ ÖRNEKLERİN ARTARAK DEVAM EDEBİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Çöken binada oturan aileler ile çevresinde boşaltılan binaların sahipleriyle görüşen Canan Kaftancıoğlu, teknik rapor hazırlanacağını ve bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi. Kaftancıoğlu, "Burada bir otel inşaatı yapılırken hiç önlem alınmadan binanın göz göre göre çökmesi, yine bir okul bahçesinde çökme meydana gelmesi, Ümraniye'de bugün istinat duvarının çökmesi rant belediyeciliğinin geldiği noktayı göstermesi açısından manidar. Bu olaylarda herkesin en büyük tesellisi can kaybının olmamasıdır. Ancak önüne geçilebilir bu durumların olmaması için bundan sonra CHP olarak Kent Suçları Komisyonu Başkanlığı'nda her türlü çalışmayı yapacağız. Bu süreçte mağdur olan vatandaşlarımızın hem mağduriyetlerinin giderilmesi hem de başka vatandaşların mağdur olmaması için her türlü çalışmayı yapacağız. Bu acı manzara ne yazık ki İstanbul'da yaşayabileceğimiz kötü örneklerin artarak devam edebileceğini gösteriyor" dedi.