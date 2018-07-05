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Kaftancıoğlu'dan "kurultay" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 18:54 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: - "Seçim sonuçları üzerinde ortak bir değerlendirme yapmak üzere, danışma kurulları ve örgütümüzün parti içi toplantıları devam ederken, olağanüstü kurultay için çağrı yapılması, gerçekçi bir çözüm olmayacağı gibi asıl yapılması gerekenlerin önünde bir engel olacaktır" - "Yapılacak çok işimiz, alınacak çok dersimiz varken, enerjimizi parti içi gündemlere harcayıp, kurultay sürecinde heba etmek yerine, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yapılacak objektif değerlendirmeler ve bu değerlendirmeler ışığında eksiklerimizi ortak akılla gidererek, yakın gelecekteki yerel seçimlere odaklanmak, atılacak en doğru adım olacaktır"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim sonuçları üzerinde ortak bir değerlendirme yapmak üzere, danışma kurulları ve örgütün parti içi toplantıları devam ederken, olağanüstü kurultay için çağrı yapılmasının gerçekçi bir çözüm olmayacağını ve yapılması gerekenlerin önünde bir engel olacağını kaydetti.

Kaftancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, partisindeki olağanüstü kurultay söylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerde ortaya çıkan sonucun parti, adalet, demokrasi, özgürlük, eşitlik, insanca ve hakça yaşamı savunan herkes ve her kesimde bir moral bozukluğu meydana getirdiğini ileri süren Kaftancıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, anayasanın askıya, demokrasinin rafa kaldırıldığı bir dönemde adalet için 450 kilometre yürüyerek tarihin en uzun politik eylemlerinden birine imza atmış ve ardından da Adalet Kurultayı ile toplumun tüm kesimlerinin partimizle yakınlaşmasına kapı aralamıştır. Bu adalet mücadelesi İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için atılan tarihi demokrasi hamleleri ve 3 siyasi partinin ittifak kurmasıyla daha somut bir sonuç vermiştir. Genel Başkanımızın yine büyük bir özveriyle karşısında iki kez aday olan Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini sağlaması da toplumdaki umut dalgasını artırmıştır."

Kaftancıoğlu, seçim sonrası toplumda yaygınlaştırılmaya çalışılan umutsuzluğu, seçim süresince taşıdıkları umuda dönüştürmek ve bu heyecanı daha da büyütmek için, bu süreçte ortak sorumlulukla hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.

Ortak akıl, iş birliği ve dayanışmayı öne çıkarmaları gerektiğini aktaran Kaftancıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonuçları üzerinde ortak bir değerlendirme yapmak üzere, danışma kurulları ve örgütümüzün parti içi toplantıları devam ederken, olağanüstü kurultay için çağrı yapılması, gerçekçi bir çözüm olmayacağı gibi asıl yapılması gerekenlerin önünde bir engel olacaktır. Parti içi tartışma ve değerlendirmeleri kişiler üzerinden değil, sistem ve geleceğe dönük yol haritası üzerinden yapmamız gerekmektedir. Böylesi bir bakışla süreci partimizin tüm kademelerinde objektif şekilde değerlendirmek öncelikli hedefimiz olmalıdır. Yapılacak çok işimiz, alınacak çok dersimiz varken, enerjimizi parti içi gündemlere harcayıp kurultay sürecinde heba etmek yerine, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yapılacak objektif değerlendirmeler ve bu değerlendirmeler ışığında eksiklerimizi ortak akılla gidererek, yakın gelecekteki yerel seçimlere odaklanmak, atılacak en doğru adım olacaktır. Bu, tüm Cumhuriyet Halk Partililerin tarihsel sorumluluğudur. Üyesinden yöneticisine tüm partililerimizi bu tarihsel sorumluluğa uygun davranmaya davet ediyorum."

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