İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim sonuçları üzerinde ortak bir değerlendirme yapmak üzere, danışma kurulları ve örgütün parti içi toplantıları devam ederken, olağanüstü kurultay için çağrı yapılmasının gerçekçi bir çözüm olmayacağını ve yapılması gerekenlerin önünde bir engel olacağını kaydetti.

Kaftancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, partisindeki olağanüstü kurultay söylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerde ortaya çıkan sonucun parti, adalet, demokrasi, özgürlük, eşitlik, insanca ve hakça yaşamı savunan herkes ve her kesimde bir moral bozukluğu meydana getirdiğini ileri süren Kaftancıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, anayasanın askıya, demokrasinin rafa kaldırıldığı bir dönemde adalet için 450 kilometre yürüyerek tarihin en uzun politik eylemlerinden birine imza atmış ve ardından da Adalet Kurultayı ile toplumun tüm kesimlerinin partimizle yakınlaşmasına kapı aralamıştır. Bu adalet mücadelesi İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için atılan tarihi demokrasi hamleleri ve 3 siyasi partinin ittifak kurmasıyla daha somut bir sonuç vermiştir. Genel Başkanımızın yine büyük bir özveriyle karşısında iki kez aday olan Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini sağlaması da toplumdaki umut dalgasını artırmıştır."