Kaftanların içinden uyuşturucu çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, Kanada'ya gönderilmek üzere kaftanlara emdirilmiş 19 kilo 400 gram uyuşturucu madde bulundu.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketi üzerinden Kanada'ya uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından ekipler, 4 Ağustos'ta Bağcılar'da söz konusu kargo şirketine operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 10 kaftana emdirilmiş 19 kilo 400 gram afyon sakızı ele geçirildi.
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