Kağıt kıvırarak para kazanıyorlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda açılan "quilling" kursuna katılan kadınlar, rengarenk kartonları kıvırarak yaptıkları tablolarla hem stres atıyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.
Orta Çağ Avrupası'nda İngiltere, Fransa ve İtalya'da süsleme sanatı olarak doğan, son yıllarda Japonya ve Çin'de yoğun olarak yapılan quilling, Afyonkarahisarlı kadınlardan da büyük ilgi görüyor.
Millet Hamamı'nda ilk kez açılan kursa katılan 25 kadın kursiyer, el becerileriyle kartonları sanata dönüştürüyor.
Kurs eğitmeni Hatice Akıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa ilginin yüksek olduğunu söyledi.
Kursiyerlerin gayretlerinin kendilerini memnun ettiğini belirten Akıner, "Tabii ki meşakkatli ve zor. Çünkü cımbızlarla çalışıyoruz. Bazı ayrıntıları verebilmek için çok uğraşıyoruz. Bu işin püf noktası sabırlı olmak ve titiz çalışmaktır. Genellikle beyaz zeminde çalışılıyor. Renkli fon kartonu zeminlerine de çalışmalarımız oluyor. Bu kursu şehrimizde ilk defa açtık ve büyük ilgi görüyor." diye konuştu.
Akıner, kağıt kıvırma sanatıyla birçok çalışma yaptıklarını, genellikle Türk bayrağı, gitar, keman, fil, anne ile çocuk, Japon ve İngiliz kadın elbiselerinin detaylarını çalıştıklarını anlattı.
- "Psikolojik olarak rahatladıklarını söylüyorlar"
Kursiyerlerin bir dekoratif tabloyu 7 ila 15 gün arasında tamamlayabildiğini kaydeden Akıner, şöyle devam etti:
"Üzerinde çalıştığımız tablo bittiği zaman kursiyerlerimiz bütün yorgunluklarını unutuyor. Yaptığımız tabloların göze hoş görünmesi çok önemli. Detay ve titizlik olunca ortaya güzel çalışmalar çıkıyor. Kursiyerlerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Psikolojik olarak rahatladıklarını söylüyorlar. Hayal gücünü ve hafızayı güçlendiriyor. Kursiyerler renklerle iç içe oldukları için yaptıkları çalışmalardan zevk alıyorlar. Bu da onlar için bir terapi oluyor. Hatta bazıları, hayatlarındaki bazı problemleri unuttuklarını söylüyorlar. Bazı arkadaşlarımız, bu işi hobi olarak yapsalar da önemli bölümü aile bütçelerine katkı sağlamak için sipariş alıp satıyor."
Kursiyerlerden Gülşah Gencer de quilling ile iki ay önce tanıştığını ve hobi amacıyla kursa katıldığını dile getirdi.
"Şu anda sipariş alarak ev bütçesine katkı sağlıyorum" diyen Gencer, büyük keyif alarak çalıştığını aktardı.
- Kursiyer Çapraz: "Hayal gücümüzü kağıda döküyoruz"
Emine Çapraz da kursu tesadüfen gördüğünü, hayalindeki tasarımları kağıda dökebilmek için katılmaya karar verdiğini ifade etti.
Kursun, insanı bedenen ve ruhen çok dinlendirdiğine işaret eden Çapraz, "Canlı renklerle güzel tablolar oluşturuyoruz. Telkari ve dikey çalışmalar yapıyoruz. Açıkçası hayal gücümüzü kağıda döküyoruz. Renklerle uyum ve ahengi yakalıyoruz. Bu kursta olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
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