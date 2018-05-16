Kağıt kıvırarak para kazanıyorlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda açılan "quilling" kursuna katılan kadınlar, rengarenk kartonları kıvırarak yaptıkları tablolarla hem stres atıyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Orta Çağ Avrupası'nda İngiltere, Fransa ve İtalya'da süsleme sanatı olarak doğan, son yıllarda Japonya ve Çin'de yoğun olarak yapılan quilling, Afyonkarahisarlı kadınlardan da büyük ilgi görüyor.

Millet Hamamı'nda ilk kez açılan kursa katılan 25 kadın kursiyer, el becerileriyle kartonları sanata dönüştürüyor.

Kurs eğitmeni Hatice Akıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Kursiyerlerin gayretlerinin kendilerini memnun ettiğini belirten Akıner, "Tabii ki meşakkatli ve zor. Çünkü cımbızlarla çalışıyoruz. Bazı ayrıntıları verebilmek için çok uğraşıyoruz. Bu işin püf noktası sabırlı olmak ve titiz çalışmaktır. Genellikle beyaz zeminde çalışılıyor. Renkli fon kartonu zeminlerine de çalışmalarımız oluyor. Bu kursu şehrimizde ilk defa açtık ve büyük ilgi görüyor." diye konuştu.