Kağıt toplayıcılarına beş yıldızlı otelde iftar

Türk-İş tarafından sokakta kağıt ve atık toplayan yaklaşık 200 kişiye beş yıldızlı otelde iftar verildi.

Söğütözü'ndeki beş yıldızlı otelde verilen iftarda konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'de kağıt ve atık toplayıp geçimini sağlayan yaklaşık 500 bin kişi olduğunu belirterek bunların toplum tarafından hor görüldüğünü söyledi.

Kağıt toplayıcılarının günde 12 saatten fazla çalıştığını vurgulayan Atalay, "Bu arkadaşlarımız gece boyunca, sabah gün aydınlanana kadar kağıtları ve katı atıkları toplamaya gayret ediyorlar. Bunları toplarken Hepatit-B başta olmak üzere çeşitli virüslere maruz kalıyorlar. Türk-İş olarak sosyal güvencesi olmayan bu arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu işe birisinin öncülük yapması gerekiyordu ve biz bunu yapıyoruz." diye konuştu.

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- "Ülke ekonomisine katkı sunuyoruz"

Kağıt Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman da dernek olarak iki yıl önce faaliyetlerine başladıklarını aktararak kağıt ve atık toplayıcısı binlerce emekçinin sesi olmak istediklerini söyledi.