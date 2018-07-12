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Kağıthane Belediyesi eşcinsel ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediyesi'nde 4 işçi arasında eşcinsel ilişki skandalı patlak verdi. İddiaya göre; belediyede çalışan 3 çöp kamyonu şoförü ile çöp toplayıcısı işçi arasında ilişki yaşandı. Olay ortaya çıkınca işçilerin belediyeyle ilişiği kesildi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, konuyla ilgili açıklama yaptı

Kağıthane Belediyesi eşcinsel ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Açıklama geldi

İstanbul'daki Kağıthane Belediyesi'nde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti:

3 çöp kamyonu şoförü, beraberlerinde çalışan çöp toplayıcısı işçi ile ilişkiye girdi. İşçilerden biri bir süre sonra olayı başka ekip arkadaşlarına anlatınca tüm belediye skandalla çalkalanmaya başladı.

İŞTEN ÇIKARILDILAR

Olay belediye yönetiminin kulağına kadar gidince soruşturma başlatılan, şoförler İ. D., A. A. ve R. S. tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

Fesih bildiriminde, işten çıkarmaya gerekçe olarak, iş kanununda yer alan “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller…” maddesi gerekçe gösterildi. Çöp işçisi M. Ş.’nin ise işine devam ettiği öğrenildi. Belediyeden bir kaynak “M. Ş. bu olayın mağduru. Bu nedenle işten çıkarılmadı” dedi.

2 İŞÇİ BELEDİYE'YE DAVA AÇTI

İşten çıkarılan A. A. ve R. S., geçen ay işe iade davası açtı. Dava dilekçesinde, işten çıkarmanın haksız gerekçeye dayandırıldığı savunuldu.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, olayın 2 yıl önce taşeronda çalışan işçiler arasında yaşandığını belirtip, 'Belediyemizle ilgisi yok, mesai saatleri dışında olmuş. Amirlere yansıyınca gereğini yapmışlar. Konu yargıda” diye konuştu.

Bu arada davacı kamyon şöförlerinin avukatları uzlaşma görüşmelerinden bir sonuç çıkmadığını belirterek, 'Müvekkillerin söz konusu olayla ilgili herhangi bir dâhillerinin olmadığını bildirdik. Ancak olumlu yanıt alamadık. Bu nedenle olay yargıya taşındı” açıklamasını yaptı.

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
İŞTE AKP İŞTE TÜRKİYE
@buyukergun ne alakası var saçmalıyorsun bir tarafa birşey kaçsa akp den bileceksiniz
@buyukergun BUNUN AKP YLE NE ALAKASI VAR ADAMLAR KARAKTERSİZ ARSIZ NAMUSSUSSA HÜKÜMETİN NE SUÇU VAR ULAN BAŞINIZA TAŞ DÜŞSE DEVLETTEN BİLECEKSİNİZ ABARTMAYIN BU KADARDA BUNLAR KENDİNİ BİLMEZLER
akp ile ne alakasi var gerizekali bundan bunumu çıkardın cahil o kisi sende olabilirdin
bnudami akp yapti
bi araştır bakalım hangi zihniyete mensuplar hemen bok atarsınız sağa sola
@buyukergun Ne alakasi var akp yandasi olmayip belediyeye girme imkani varmi
@buyukergun Eger Akp ye uye degilsen,tanidigin yoksa,cumaya yada 5 vakit yoksa,belediyeye girme sansi varmu
@buyukergun sizin başınıza taş düşse dış mihraklar oluyor ama
ne o sen de şoförlerin arasindaydin sanırım böyle tepki verdiğine göre
@buyukergun 16sene delilmi toplandı.Vay be
çöp çıkarma ayini yapıyorlarmış
@extrabilenadam HEEE KİME NE YA HERKES HOŞLANDIGI SEYİ YAPSIN..EMİNİM BURDA YUH DİYENLERİN YARISINDAN COGU BOYLEDİR..SENELERCE NE AYİNLERE GÖZ YUMDUNUZ BU GARİBAN CÖPÇÜLERE Mİ YETTİ GÜCÜNÜZ....
3 çöp kamyonu ile şöförü ????? yani kamyonda işin içinde :D
vay namussuzlar. o kadar maaş alıyorsunuz erkeklerden hoşlanıyorsanız geceleri çıkın caddeye kovalayın.
Hayır pompa yapmıyorduk, pompa kamyonu ile delikten su çekiyorduk siz geldiniz :) Necati bu haber niteliği taşıyor verelim bunu. Tamam abi.
Kime ne?? Bu ulkede zina serbest escinsellik serbest escinsel yasantimi suc.Bu ulkenin hakimleri savcilari derhal harekete gecmeli ve geregini yapmali belediyeyi en yuksek tazminat odemeye ve iadei itibar yapip isten cikarilan iscilerin ise donmeleri saglamalidir.Eger bu suc ise devlet KERHANE isletiyor devlette sucludur.Kendi namusunun satildigi bir yerden vergi alan bir devlete bu ONUR yeter
neden atılmışlar zorla belediye başkanını mı şey etmişler
Herşey bir düzeltilir de içinde bulunduğumuz, toplumun tamamına yayılan ahlaki çöküntü düzeltilmeyecek kadar kötü durumda...
tuuuuuuuu... ne diyim yani koca koca adamlar tazminatsız işten atılmışlar, yok birde devlet tazminat vereydi.
kör olası çöpçüler bugün beni çoook güldürdüler :)) hahadsjfkdsjklfdhtdrdf
Kör olası çöpçüler, kamyoncuyu götürmüşler :D
mesai saatleri dısında olmuşsa kime ne ? nasıl işten atıyorlar vatandasın cinsel eğiliminide mi belirliyorlar artık..
noluyo arkadaş ya millet iyice zıvanadan çıktı. Bizene erkekler ilişki yaşamış bu olayları haber yaban gazateciye bile ayıp ya , şahsen ben duyunca böyle bi gaberi tiksindim ... neyse
Akp Belediyesi durumdan kurtulmak için vurmuş tekmeyi.  Ama yemezler taşeronda olsa herkes biliyorki akpli ler torpil ile oralara alınıyor.  Eyy troller! Hadi söyleyin bakalım bu gruh %99'u müslüman olan ülkede hangi tarafta. 
@kasimozan sende arkandan eğri bir şey çıksa akp yaptı diyeceksin
avukat ne güzelde savunuyor. akıl hocası yol gösteriyorki 3 5 kuruş alsın. kısasa kısas yapsınlar işe devam.
Acilen Canada yada Birleşik devletlere iltica başvurusunda bulunsunlar. Direk kabul edileceklerdir.
kesinlikle kabul edilirler akılları varsa yaparlar. Bütün âlem tanıyor üstelik artık bunları .
barı mesaı dısında yapsaydınız :)))
chp yapmıştır
hımmmm
@kurt248 senden baya çıkmış eğri doğru şeyler çıkmış baksana geniş geniş konuşuyorsun.
başımıza taş ne zaman yagacak
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