Kağıthane Belediyesi eşcinsel ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Açıklama geldi

İstanbul'daki Kağıthane Belediyesi'nde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti:

3 çöp kamyonu şoförü, beraberlerinde çalışan çöp toplayıcısı işçi ile ilişkiye girdi. İşçilerden biri bir süre sonra olayı başka ekip arkadaşlarına anlatınca tüm belediye skandalla çalkalanmaya başladı.

İŞTEN ÇIKARILDILAR

Olay belediye yönetiminin kulağına kadar gidince soruşturma başlatılan, şoförler İ. D., A. A. ve R. S. tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

Fesih bildiriminde, işten çıkarmaya gerekçe olarak, iş kanununda yer alan “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller…” maddesi gerekçe gösterildi. Çöp işçisi M. Ş.’nin ise işine devam ettiği öğrenildi. Belediyeden bir kaynak “M. Ş. bu olayın mağduru. Bu nedenle işten çıkarılmadı” dedi.

2 İŞÇİ BELEDİYE'YE DAVA AÇTI

İşten çıkarılan A. A. ve R. S., geçen ay işe iade davası açtı. Dava dilekçesinde, işten çıkarmanın haksız gerekçeye dayandırıldığı savunuldu.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, olayın 2 yıl önce taşeronda çalışan işçiler arasında yaşandığını belirtip, 'Belediyemizle ilgisi yok, mesai saatleri dışında olmuş. Amirlere yansıyınca gereğini yapmışlar. Konu yargıda” diye konuştu.

Bu arada davacı kamyon şöförlerinin avukatları uzlaşma görüşmelerinden bir sonuç çıkmadığını belirterek, 'Müvekkillerin söz konusu olayla ilgili herhangi bir dâhillerinin olmadığını bildirdik. Ancak olumlu yanıt alamadık. Bu nedenle olay yargıya taşındı” açıklamasını yaptı.

