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Kağıthane'de korkutan patlama sesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 22:35 | Son Güncelleme

Kağıthane'de sokak içerisinde kopan elektrik kabloları patlamalarla yandı. Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken sokak içerisindeki bazı evlere elektrik verilemedi.

Kağıthane'de korkutan patlama sesi!

Olay Çağlayan Mahallesi Sahra Sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Sokak içerisindeki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenler kısa devre yaparak yanmaya başladı. Bir süre sonra kopan kablolar yola düştü. Elektrik direğinde ve yere düşen kablolarda şelale ve küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

MAHALLELİ PANİK YAŞADI

Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yere düşen kablolar bir süre daha yolda yanmaya devam etti.

Yanma ve patlama sırasında yoldan geçen kimsenin olmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bir mahalle sakini, "Burada bütün kablolar dışarıda, bunları yer altına almayı düşünüyoruz. Biz burada tehlike yaşıyoruz' diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ziya Güner ise, "Burada teller kontak yapıyor, burada çoluk çocuk sokakta. Her yerde kablolar yer altına alındı, burada alınmıyor." dedi.

Adem Erol de, "Biz her zaman söyledik, bu kabloları değiştirin diye. Allah korusun ya birisinin üzerine düşse ne olacaktı" şeklinde konuştu.

Olay yerine gelen elektrik ekipleri direklerdeki elektriği kesti. Kopmalar nedeniyle sokak içerisindeki bazı evlere elektrik verilemedi.

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Kağıthane patlama sesi

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istanbulun göbeginde çağlayanda elektrik kesintisi meşhurdur helebide sinanpaşa caddesi ve limon sokağı tam dert küpü
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